Песков рассказал о позиции Киева в вопросе урегулирования на Украине
Песков рассказал о позиции Киева в вопросе урегулирования на Украине - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о позиции Киева в вопросе урегулирования на Украине
Киевский режим в вопросе урегулирования ушел в пассивную позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T13:12+0300
2025-09-24T13:12+0300
2025-09-24T13:12+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Киевский режим в вопросе урегулирования ушел в пассивную позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим, между тем, сейчас абсолютно ушел в пассивную позицию", - сказал Песков журналистам.
Песков рассказал о позиции Киева в вопросе урегулирования на Украине
Песков: киевский режим в вопросе урегулирования занял пассивную позицию