В офисе Трампа понимают выгоду сотрудничества с Россией, уверен Песков

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа не может не понимать выгоды от торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Огромное количество тем, которые выгодны американцам для сотрудничества с нами. Они выгодны американскому бизнесу. Администрация сейчас в целом такая бизнес-ориентированная. И, конечно же, она не может не понимать, какая выгода кроется вот в этом возможном двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. Мы остаемся к этому открыты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о его заявлении по поводу стремления РФ вывести отношения с США из застоя и о том, сколько на это потребуется времени.

