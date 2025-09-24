Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В офисе Трампа понимают выгоду сотрудничества с Россией, уверен Песков - 24.09.2025
В офисе Трампа понимают выгоду сотрудничества с Россией, уверен Песков
В офисе Трампа понимают выгоду сотрудничества с Россией, уверен Песков - 24.09.2025, ПРАЙМ
В офисе Трампа понимают выгоду сотрудничества с Россией, уверен Песков
Администрация президента США Дональда Трампа не может не понимать выгоды от торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявил пресс-секретарь президента... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T13:13+0300
2025-09-24T13:13+0300
экономика
россия
дональд трамп
дмитрий песков
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_cf2e4aa1b5508adb485409c503793a1c.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа не может не понимать выгоды от торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Огромное количество тем, которые выгодны американцам для сотрудничества с нами. Они выгодны американскому бизнесу. Администрация сейчас в целом такая бизнес-ориентированная. И, конечно же, она не может не понимать, какая выгода кроется вот в этом возможном двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. Мы остаемся к этому открыты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о его заявлении по поводу стремления РФ вывести отношения с США из застоя и о том, сколько на это потребуется времени.
сша
россия, дональд трамп, дмитрий песков, сша
Экономика, РОССИЯ, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США
13:13 24.09.2025
 
В офисе Трампа понимают выгоду сотрудничества с Россией, уверен Песков

Песков: администрация Трампа не может не видеть выгоды от сотрудничества с РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа не может не понимать выгоды от торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Огромное количество тем, которые выгодны американцам для сотрудничества с нами. Они выгодны американскому бизнесу. Администрация сейчас в целом такая бизнес-ориентированная. И, конечно же, она не может не понимать, какая выгода кроется вот в этом возможном двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. Мы остаемся к этому открыты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о его заявлении по поводу стремления РФ вывести отношения с США из застоя и о том, сколько на это потребуется времени.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Песков прокомментировал заявления Трампа на полях Генассамблеи ООН
