Песков указал на разные взгляды России и Зеленского по ситуации на Украине - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков указал на разные взгляды России и Зеленского по ситуации на Украине
Видение Владимира Зеленского ситуации вокруг Украины контрастирует с российским пониманием положения дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T13:13+0300
2025-09-24T13:13+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
дональд трамп
сша
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Видение Владимира Зеленского ситуации вокруг Украины контрастирует с российским пониманием положения дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел", - сказал он журналистам, говоря о том, что позиция Зеленского могла повлиять на заявления президента США Дональда Трампа, которые он сделал после их беседы.
россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, сша
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, США
13:13 24.09.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Видение Владимира Зеленского ситуации вокруг Украины контрастирует с российским пониманием положения дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел", - сказал он журналистам, говоря о том, что позиция Зеленского могла повлиять на заявления президента США Дональда Трампа, которые он сделал после их беседы.
Песков прокомментировал отказ Зеленского от встречи в Москве
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДональд ТрампСША
 
 
