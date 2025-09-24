https://1prime.ru/20250924/peskov-862707439.html
Песков указал на разные взгляды России и Зеленского по ситуации на Украине
Песков указал на разные взгляды России и Зеленского по ситуации на Украине - 24.09.2025, ПРАЙМ
Песков указал на разные взгляды России и Зеленского по ситуации на Украине
Видение Владимира Зеленского ситуации вокруг Украины контрастирует с российским пониманием положения дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Видение Владимира Зеленского ситуации вокруг Украины контрастирует с российским пониманием положения дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел", - сказал он журналистам, говоря о том, что позиция Зеленского могла повлиять на заявления президента США Дональда Трампа, которые он сделал после их беседы.
