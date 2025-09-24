Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о попытках Киева доказать способность воевать - 24.09.2025
Песков рассказал о попытках Киева доказать способность воевать
Киев пытается продемонстрировать своим кураторам, что может воевать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ
политика
россия
киев
европа
дмитрий песков
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Киев пытается продемонстрировать своим кураторам, что может воевать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать", - сказал Песков журналистам.
киев
европа
россия, киев, европа, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Киев, ЕВРОПА, Дмитрий Песков
13:14 24.09.2025
 
Песков рассказал о попытках Киева доказать способность воевать

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Киев пытается продемонстрировать своим кураторам, что может воевать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать", - сказал Песков журналистам.
Песков указал на открытость Путина для поиска мирных решений по Украине
13:12
Песков указал на открытость Путина для поиска мирных решений по Украине
