Песков рассказал о попытках Киева доказать способность воевать

2025-09-24T13:14+0300

политика

россия

киев

европа

дмитрий песков

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Киев пытается продемонстрировать своим кураторам, что может воевать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать", - сказал Песков журналистам.

киев

европа

2025

