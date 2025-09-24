https://1prime.ru/20250924/peskov-862707560.html
Песков рассказал о попытках Киева доказать способность воевать
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Киев пытается продемонстрировать своим кураторам, что может воевать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать", - сказал Песков журналистам.
"По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать", - сказал Песков журналистам.
