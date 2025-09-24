https://1prime.ru/20250924/peskov-862707918.html
Песков предупредил Украину о последствиях отказов от переговоров
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. С каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они должны не забывать, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорные будут только ухудшаться. Это реальное положение дел, и динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - сказал Песков журналистам. -0-
