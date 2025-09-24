https://1prime.ru/20250924/peskov-862707918.html

Песков предупредил Украину о последствиях отказов от переговоров

Песков предупредил Украину о последствиях отказов от переговоров - 24.09.2025, ПРАЙМ

Песков предупредил Украину о последствиях отказов от переговоров

С каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T13:24+0300

2025-09-24T13:24+0300

2025-09-24T13:24+0300

политика

дмитрий песков

украина

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. С каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они должны не забывать, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорные будут только ухудшаться. Это реальное положение дел, и динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - сказал Песков журналистам. -0-

https://1prime.ru/20250924/peskov-862707560.html

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, украина, рф