Песков прокомментировал линию Санду - 24.09.2025
Политика
Песков прокомментировал линию Санду
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил линию президента Майи Санду на полное абстрагирование от России. "Безусловно, в Молдавии есть какая-то часть населения, которая является сторонником евроинтеграции. Есть также немалая часть населения, которая является сторонником выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений во всех направлениях, в том числе и с нашей страной, и часть населения, которая категорически не приемлет ту линию, которую избрало руководство Санду на полное абстрагирование от России и на обвинение России во всем и вся", - сказал Песков журналистам.
13:36 24.09.2025
 
Песков прокомментировал линию Санду

"Безусловно, в Молдавии есть какая-то часть населения, которая является сторонником евроинтеграции. Есть также немалая часть населения, которая является сторонником выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений во всех направлениях, в том числе и с нашей страной, и часть населения, которая категорически не приемлет ту линию, которую избрало руководство Санду на полное абстрагирование от России и на обвинение России во всем и вся", - сказал Песков журналистам.
