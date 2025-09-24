https://1prime.ru/20250924/peskov-862708951.html

Песков прокомментировал процесс нормализации отношений России и США

Песков прокомментировал процесс нормализации отношений России и США - 24.09.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал процесс нормализации отношений России и США

Процесс нормализации отношений РФ и США идет гораздо медленнее, чем хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T13:51+0300

2025-09-24T13:51+0300

2025-09-24T13:51+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Процесс нормализации отношений РФ и США идет гораздо медленнее, чем хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это самостоятельный трек нашей работы. Он, к сожалению, идет гораздо медленнее, чем нам хотелось бы ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о его заявлении по поводу стремления РФ вывести отношения с США из застоя и о том, сколько на это потребуется времени. -0-

https://1prime.ru/20250924/peskov-862708157.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дмитрий песков