Песков прокомментировал процесс нормализации отношений России и США - 24.09.2025
Песков прокомментировал процесс нормализации отношений России и США
Процесс нормализации отношений РФ и США идет гораздо медленнее, чем хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-09-24T13:51+0300
2025-09-24T13:51+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Процесс нормализации отношений РФ и США идет гораздо медленнее, чем хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это самостоятельный трек нашей работы. Он, к сожалению, идет гораздо медленнее, чем нам хотелось бы ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о его заявлении по поводу стремления РФ вывести отношения с США из застоя и о том, сколько на это потребуется времени. -0-
россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
13:51 24.09.2025
 
Песков прокомментировал процесс нормализации отношений России и США

Песков: процесс нормализации отношении России и США идет медленнее, чем хотелось

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Процесс нормализации отношений РФ и США идет гораздо медленнее, чем хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это самостоятельный трек нашей работы. Он, к сожалению, идет гораздо медленнее, чем нам хотелось бы ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о его заявлении по поводу стремления РФ вывести отношения с США из застоя и о том, сколько на это потребуется времени. -0-
Майя Санду
Песков прокомментировал линию Санду
13:36
 
ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий Песков
 
 
