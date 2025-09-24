Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"2ГИС" обновил поиск по кафе и ресторанам - 24.09.2025, ПРАЙМ
"2ГИС" обновил поиск по кафе и ресторанам
2025-09-24T06:46+0300
2025-09-24T06:46+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Картографический сервис "2ГИС" обновил поиск по кафе и ресторанам, теперь пользователям помогает искусственный интеллект - он ищет нужное место по настроению, поводу или предпочтениям, рассказали РИА Новости в компании. "Выбирать, куда пойти, стало проще и приятнее - 2ГИС масштабно обновил поиск по кафе и ресторанам. Теперь в нем используются новые функции на базе искусственного интеллекта. Поиск понимает настроение, желания и даже визуальные предпочтения - помогает найти место по вайбу, понравившейся фотографии или по блюду, которое хочется попробовать", - сказали в компании. Так, фильтр "Вайб" в категории "Поесть" поможет выбрать заведение не по типу кухни и оценкам, а по настроению, особенностям и цели визита - на основе данных карточек компаний, проанализированных искусственным интеллектом. Здесь можно найти заведения для конкретного повода или под определенное настроение. Или же указать особенности - например, красивый вид, необычные вкусы, стильный интерьер, кухни мира, просторный зал. Фильтр "Новое", в свою очередь, поможет узнать о заведениях города, которые открылись за последние три месяца. А фильтр по ресторанным группам покажет известные сетевые проекты. Такой поиск работает в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярске, в дальнейшем появится и в других городах. "2ГИС" стал первым в России геосервисом с визуальным поиском, который умеет находить заведения не по запросам, а по фотографиям можно найти то, что сложно объяснить словами. Пользователи могут выбирать места с похожим интерьером или блюдом, ориентируясь на понравившиеся изображения. Например, увидели кофейню с панорамными окнами или десерт, который хочется попробовать - достаточно нажать "Найти похожие" на фото в карточке ресторана, и 2ГИС подберет заведения с похожей атмосферой или блюдами", - сказали в компании. ИИ-поиск заведений общепита, поиск по атмосфере и фото уже доступны в актуальной версии "2ГИС" на iOS и Android в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Уфе, Краснодаре, Самаре, Омске, Перми и Сочи. В ближайшее время новые возможности поиска появятся и в других городах России.
06:46 24.09.2025
 
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Картографический сервис "2ГИС" обновил поиск по кафе и ресторанам, теперь пользователям помогает искусственный интеллект - он ищет нужное место по настроению, поводу или предпочтениям, рассказали РИА Новости в компании.
"Выбирать, куда пойти, стало проще и приятнее - 2ГИС масштабно обновил поиск по кафе и ресторанам. Теперь в нем используются новые функции на базе искусственного интеллекта. Поиск понимает настроение, желания и даже визуальные предпочтения - помогает найти место по вайбу, понравившейся фотографии или по блюду, которое хочется попробовать", - сказали в компании.
Так, фильтр "Вайб" в категории "Поесть" поможет выбрать заведение не по типу кухни и оценкам, а по настроению, особенностям и цели визита - на основе данных карточек компаний, проанализированных искусственным интеллектом. Здесь можно найти заведения для конкретного повода или под определенное настроение. Или же указать особенности - например, красивый вид, необычные вкусы, стильный интерьер, кухни мира, просторный зал.
Фильтр "Новое", в свою очередь, поможет узнать о заведениях города, которые открылись за последние три месяца. А фильтр по ресторанным группам покажет известные сетевые проекты. Такой поиск работает в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярске, в дальнейшем появится и в других городах.
"2ГИС" стал первым в России геосервисом с визуальным поиском, который умеет находить заведения не по запросам, а по фотографиям можно найти то, что сложно объяснить словами. Пользователи могут выбирать места с похожим интерьером или блюдом, ориентируясь на понравившиеся изображения. Например, увидели кофейню с панорамными окнами или десерт, который хочется попробовать - достаточно нажать "Найти похожие" на фото в карточке ресторана, и 2ГИС подберет заведения с похожей атмосферой или блюдами", - сказали в компании.
ИИ-поиск заведений общепита, поиск по атмосфере и фото уже доступны в актуальной версии "2ГИС" на iOS и Android в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Уфе, Краснодаре, Самаре, Омске, Перми и Сочи. В ближайшее время новые возможности поиска появятся и в других городах России.
 
