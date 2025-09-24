"Хотите воевать с Россией". На Западе ответили на дерзкое заявление Туска

https://1prime.ru/20250924/polsha-862687067.html
Журналист Томас Фази в социальной сети Х выразил мысль, что если Польша стремится начать конфликт с Россией, ей не следует вовлекать в это своих союзников.
2025-09-24T02:52+0300
2025-09-24T02:52+0300
2025-09-24T02:52+0300
политика
польша
дональд туск
россия
москва
запад
анджей дуда
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/66/841996640_0:0:4398:2473_1920x0_80_0_0_5ee50d19542e204e626b9a7e98d2b63a.jpg
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в социальной сети Х выразил мысль, что если Польша стремится начать конфликт с Россией, ей не следует вовлекать в это своих союзников. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление о готовности жестко реагировать на нарушения воздушного пространства страны, связывая это с недавним инцидентом с беспилотниками и, без предоставления доказательств, обвиняя Москву. При этом он выразил надежду на полную поддержку со стороны союзников. "Поддержка вам не нужна, ведь угрозы нет. Если вы желаете начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно..." — подчеркнул Фази. Инцидент с беспилотниками Десятого сентября премьер-министр Туск сообщил, что над польской территорией были сбиты "представлявшие опасность" дроны. По его словам, воздушное пространство было пересечено 19 летательными аппаратами, и он обвинил в этом Москву без предоставления доказательств. Российский временный поверенный в делах в Варшаве Андрей Ордаш был вызван в польское Министерство иностранных дел, однако ему не были предоставлены доказательства, указывающие на российское происхождение сбитых беспилотников. По заявлению российского Министерства обороны, в ночь на 10 сентября российские войска осуществили массированную атаку на объекты украинского военно-промышленного комплекса, но объектов в Польше не было в списке целей. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Польша неоднократно обвиняла Россию в нарушении воздушных границ без предоставления каких-либо доказательств. В конце 2022 года в приграничной области Польши упали снаряды, что привело к гибели двух человек. Сначала местные власти утверждали, что они российского производства. Позднее занимавший в то время должность президента Анджей Дуда признал, что, вероятно, снаряды принадлежали ВСУ. Эксперты определили, что на фотографиях с места происшествия были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
https://1prime.ru/20250923/drony-862668957.html
польша
москва
запад
"Хотите воевать с Россией". На Западе ответили на дерзкое заявление Туска
Фази: если Польша хочет воевать с Россией, пусть делает это без союзников
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ.
Журналист Томас Фази в социальной сети Х
выразил мысль, что если Польша стремится начать конфликт с Россией, ей не следует вовлекать в это своих союзников.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление о готовности жестко реагировать на нарушения воздушного пространства страны, связывая это с недавним инцидентом с беспилотниками и, без предоставления доказательств, обвиняя Москву. При этом он выразил надежду на полную поддержку со стороны союзников.
"Поддержка вам не нужна, ведь угрозы нет. Если вы желаете начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно..." — подчеркнул Фази.
Инцидент с беспилотниками
Десятого сентября премьер-министр Туск сообщил, что над польской территорией были сбиты "представлявшие опасность" дроны. По его словам, воздушное пространство было пересечено 19 летательными аппаратами, и он обвинил в этом Москву без предоставления доказательств.
Российский временный поверенный в делах в Варшаве Андрей Ордаш был вызван в польское Министерство иностранных дел, однако ему не были предоставлены доказательства, указывающие на российское происхождение сбитых беспилотников.
По заявлению российского Министерства обороны, в ночь на 10 сентября российские войска осуществили массированную атаку на объекты украинского военно-промышленного комплекса, но объектов в Польше не было в списке целей. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Польша неоднократно обвиняла Россию в нарушении воздушных границ без предоставления каких-либо доказательств. В конце 2022 года в приграничной области Польши упали снаряды, что привело к гибели двух человек. Сначала местные власти утверждали, что они российского производства. Позднее занимавший в то время должность президента Анджей Дуда признал, что, вероятно, снаряды принадлежали ВСУ. Эксперты определили, что на фотографиях с места происшествия были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
