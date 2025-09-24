https://1prime.ru/20250924/polsha-862687067.html

"Хотите воевать с Россией". На Западе ответили на дерзкое заявление Туска

"Хотите воевать с Россией". На Западе ответили на дерзкое заявление Туска - 24.09.2025, ПРАЙМ

"Хотите воевать с Россией". На Западе ответили на дерзкое заявление Туска

Журналист Томас Фази в социальной сети Х выразил мысль, что если Польша стремится начать конфликт с Россией, ей не следует вовлекать в это своих союзников. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T02:52+0300

2025-09-24T02:52+0300

2025-09-24T02:52+0300

политика

польша

дональд туск

россия

москва

запад

анджей дуда

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84199/66/841996640_0:0:4398:2473_1920x0_80_0_0_5ee50d19542e204e626b9a7e98d2b63a.jpg

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в социальной сети Х выразил мысль, что если Польша стремится начать конфликт с Россией, ей не следует вовлекать в это своих союзников. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление о готовности жестко реагировать на нарушения воздушного пространства страны, связывая это с недавним инцидентом с беспилотниками и, без предоставления доказательств, обвиняя Москву. При этом он выразил надежду на полную поддержку со стороны союзников. "Поддержка вам не нужна, ведь угрозы нет. Если вы желаете начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно..." — подчеркнул Фази. Инцидент с беспилотниками Десятого сентября премьер-министр Туск сообщил, что над польской территорией были сбиты "представлявшие опасность" дроны. По его словам, воздушное пространство было пересечено 19 летательными аппаратами, и он обвинил в этом Москву без предоставления доказательств. Российский временный поверенный в делах в Варшаве Андрей Ордаш был вызван в польское Министерство иностранных дел, однако ему не были предоставлены доказательства, указывающие на российское происхождение сбитых беспилотников. По заявлению российского Министерства обороны, в ночь на 10 сентября российские войска осуществили массированную атаку на объекты украинского военно-промышленного комплекса, но объектов в Польше не было в списке целей. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Польша неоднократно обвиняла Россию в нарушении воздушных границ без предоставления каких-либо доказательств. В конце 2022 года в приграничной области Польши упали снаряды, что привело к гибели двух человек. Сначала местные власти утверждали, что они российского производства. Позднее занимавший в то время должность президента Анджей Дуда признал, что, вероятно, снаряды принадлежали ВСУ. Эксперты определили, что на фотографиях с места происшествия были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

https://1prime.ru/20250923/drony-862668957.html

польша

москва

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, дональд туск, россия, москва, запад, анджей дуда, всу