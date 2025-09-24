Песков рассказал о последствиях для США от введения пошлин

https://1prime.ru/20250924/poshliny-862699696.html
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Решения США по пошлинам аукнутся мировой экономике через несколько лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И главное, мы же знаем, что все решения, которые принимаются в экономике, решения по пошлинам, которые принимаются в Соединенных Штатах, они аукнутся мировой экономике через несколько лет. Эффект-то отложенный", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Песков рассказал о макроэкономической стабильности России