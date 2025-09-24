Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство рассмотрит законопроект о лицензировании оборота табака - 24.09.2025
Правительство рассмотрит законопроект о лицензировании оборота табака
Правительство рассмотрит законопроект о лицензировании оборота табака - 24.09.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит законопроект о лицензировании оборота табака
Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, сообщает кабмин. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T00:17+0300
2025-09-24T00:17+0300
бизнес
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862684362.jpg?1758662222
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" и статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на сокращение нелегального оборота табачной продукции. Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Лицензирование оборота позволит сделать рынок более прозрачным, сократить долю нелегального рынка и усилить защиту несовершеннолетних от табака и вейпов.
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
00:17 24.09.2025
 
Правительство рассмотрит законопроект о лицензировании оборота табака

Кабмин рассмотрит законопроект о лицензировании оборота табачной продукции

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" и статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на сокращение нелегального оборота табачной продукции.
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Лицензирование оборота позволит сделать рынок более прозрачным, сократить долю нелегального рынка и усилить защиту несовершеннолетних от табака и вейпов.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
