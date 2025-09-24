https://1prime.ru/20250924/pravitelstvo-862684362.html

Правительство рассмотрит законопроект о лицензировании оборота табака

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" и статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на сокращение нелегального оборота табачной продукции. Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Лицензирование оборота позволит сделать рынок более прозрачным, сократить долю нелегального рынка и усилить защиту несовершеннолетних от табака и вейпов.

