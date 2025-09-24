https://1prime.ru/20250924/pravitelstvo-862684430.html

Правительство утвердит положение о придорожных полосах

Правительство утвердит положение о придорожных полосах - 24.09.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердит положение о придорожных полосах

Правительство России на заседании в среду утвердит положение о придорожных полосах автомобильных дорог, сообщает кабмин. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T00:17+0300

2025-09-24T00:17+0300

2025-09-24T00:17+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862684430.jpg?1758662223

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду утвердит положение о придорожных полосах автомобильных дорог, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. Об утверждении положения о придорожных полосах автомобильных дорог (в части внесения изменения в положение о министерстве транспорта Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Отмечается, что разработка проекта постановления продиктована отсутствием акта правительства об утверждении положения о придорожных полосах автомобильных дорог, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия