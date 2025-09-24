https://1prime.ru/20250924/pravitelstvo-862684430.html
Правительство утвердит положение о придорожных полосах
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду утвердит положение о придорожных полосах автомобильных дорог, сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. Об утверждении положения о придорожных полосах автомобильных дорог (в части внесения изменения в положение о министерстве транспорта Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разработка проекта постановления продиктована отсутствием акта правительства об утверждении положения о придорожных полосах автомобильных дорог, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
