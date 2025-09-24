https://1prime.ru/20250924/pravitelstvo-862685402.html

Правительство обсудит законопроект об утилизации отходов

2025-09-24T00:32+0300

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на возможность привлечения к административной ответственности недобросовестных производителей и импортёров товаров, не исполняющих требования законодательства об отходах производства и потребления в части утилизации отходов. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"... Законопроект направлен на обеспечение возможности привлечения к административной ответственности недобросовестных производителей и импортёров товаров, которые не обеспечивают исполнение обязательных требований, установленных законодательством об отходах производства и потребления, в части обеспечения производителями товаров, импортёрами товаров утилизации отходов от использования товаров и (или) уплаты экологического сбора", - сообщили в пресс-службе кабмина.

