Правительство обсудит законопроект об утилизации отходов
Правительство обсудит законопроект об утилизации отходов - 24.09.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит законопроект об утилизации отходов
24.09.2025
2025-09-24T00:32+0300
2025-09-24T00:32+0300
2025-09-24T00:32+0300
экономика
россия
рф
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на возможность привлечения к административной ответственности недобросовестных производителей и импортёров товаров, не исполняющих требования законодательства об отходах производства и потребления в части утилизации отходов.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"... Законопроект направлен на обеспечение возможности привлечения к административной ответственности недобросовестных производителей и импортёров товаров, которые не обеспечивают исполнение обязательных требований, установленных законодательством об отходах производства и потребления, в части обеспечения производителями товаров, импортёрами товаров утилизации отходов от использования товаров и (или) уплаты экологического сбора", - сообщили в пресс-службе кабмина.
россия, рф
Правительство обсудит законопроект об утилизации отходов
