Правительство одобрило проект поэтапного лицензирования торговли табаком

2025-09-24T18:05+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило пакет законопроектов о поэтапном лицензировании торговли табаком в РФ с марта 2026 года, это будет способствовать обелению рынка и пресечению оборота нелегального товара, а также обеспечению регионам дополнительных доходов, сообщается на сайте Минфина РФ. "Законопроекты, подготовленные для введения лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, одобрены на заседании правительства РФ. Документ разработан Минфином России под кураторством вице-премьера – главы аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко", - говорится в материалах. "Введение лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией - это важный этап создания комплексного регулирования отрасли, который позволит обелить рынок и обеспечить регионам дополнительные доходы. Такое регулирование позволит контролировать всю цепочку поставок табачной и никотинсодержащей продукции от производителей и импортеров до конечного потребителя и пресекать оборот нелегального товара", - отметил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, его слова приводятся в материалах. Лицензирование планируется ввести поэтапно, подчеркивается в материалах. "С 1 марта 2026 года будет проводиться выдача таких лицензий, с 1 сентября 2026 года торговлю без лицензии осуществлять будет нельзя. Кроме того, чтобы помочь бизнесу адаптироваться к новым правилам, с 1 сентября 2026 года планируется установить переходный период сроком на 1 год", - отмечает Минфин. Согласно подготовленным поправкам в закон о государственном регулировании производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, лицензии на розничную и развозную торговлю будут выдаваться отдельно на каждый торговый объект или транспортное средство. Выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль. Розничные лицензии будут выдаваться лицензирующими органами субъектов РФ, отмечается там. Для получения лицензии предусмотрен ряд требований. Так, не должно быть налоговой задолженности более 3 тысяч рублей, а у соискателей лицензий должен быть в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде магазин или павильон площадью не менее пяти квадратных метров, сообщает Минфин. Также необходимо будет заплатить пошлину. "Для введения государственной пошлины за выдачу лицензий подготовлены соответствующие изменения в Налоговый кодекс. За предоставление лицензии на розничный оборот предлагается установить пошлину в размере 20 тысяч рублей за каждый год действия лицензии за каждую торговую точку. Пошлина за выдачу лицензии на оптовый оборот будет выдаваться сроком на 5 лет и составит 800 тысяч рублей", - говорится в материалах. Регионы смогут вводить дополнительные ограничения мест розничной продажи, а также устанавливать свой минимальный размер площади торгового объекта, но не более 10 квадратных метров. Проверка соблюдения лицензионных требований, установленных на уровне субъектов РФ, будет проводиться в рамках регионального контроля табачного рынка, также уточняет министерство. "Лицензия будет аннулироваться за нарушение законодательства РФ о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства и законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции. При аннулировании подать заявление на выдачу новой лицензии можно будет не ранее чем через год", - подчеркивает Минфин. Кроме того, за оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии в крупном и особо крупном размерах вводится уголовная ответственность, предусматривающая штрафы, принудительные работы и другие меры. Для этого был разработан соответствующий проект поправок в Уголовный кодекс, добавили в министерстве.

