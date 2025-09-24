https://1prime.ru/20250924/prazdniki-862722772.html
Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году, сообщает пресс-служба кабмина. | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году, сообщает пресс-служба кабмина. "Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году", - говорится в сообщении.
