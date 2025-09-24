https://1prime.ru/20250924/prazdniki-862723257.html
Новогодние праздники будут длиться 12 дней
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, следует из постановления, подписанного главой правительства РФ Михаила Мишустина. "В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно. Таким образом, в 2026 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней)", - говорится в сообщении правительства. -0-
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, следует из постановления, подписанного главой правительства РФ Михаила Мишустина.
"В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно. Таким образом, в 2026 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней)", - говорится в сообщении правительства. -0-
