https://1prime.ru/20250924/prazdniki-862723364.html

Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году

Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году - 24.09.2025, ПРАЙМ

Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году

Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T16:38+0300

2025-09-24T16:38+0300

2025-09-24T16:38+0300

михаил мишустин

новогодние праздники

https://cdnn.1prime.ru/img/84276/74/842767496_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_fbb35f292058ca4f3eb80d31669ed028.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Тридцать первое декабря объявлено выходным днем, сообщили в кабмине."В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно", - пояснили в российском правительстве.

https://1prime.ru/20250924/prazdniki-862722772.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, новогодние праздники