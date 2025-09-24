https://1prime.ru/20250924/prazdniki-862723364.html
Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Тридцать первое декабря объявлено выходным днем, сообщили в кабмине."В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно", - пояснили в российском правительстве.
