Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году - 24.09.2025
Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году
Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году
михаил мишустин
новогодние праздники
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Тридцать первое декабря объявлено выходным днем, сообщили в кабмине."В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно", - пояснили в российском правительстве.
михаил мишустин, новогодние праздники
Михаил Мишустин, новогодние праздники
16:38 24.09.2025
 
Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПразднование Нового года в регионах России
Празднование Нового года в регионах России - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Празднование Нового года в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Тридцать первое декабря объявлено выходным днем, сообщили в кабмине.
"В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно", - пояснили в российском правительстве.
