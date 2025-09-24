День народного единства в 2026 году будет выходным днем

https://1prime.ru/20250924/prazdniki-862723469.html
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. День народного единства, 4 ноября, будет выходным днем в 2026 году, сообщает правительство РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. "В 2026 году будут следующие дни отдыха... 4 ноября", - говорится в сообщении. -0-
