День народного единства в 2026 году будет выходным днем

День народного единства, 4 ноября, будет выходным днем в 2026 году, сообщает правительство РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T16:39+0300

общество

михаил мишустин

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. День народного единства, 4 ноября, будет выходным днем в 2026 году, сообщает правительство РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. "В 2026 году будут следующие дни отдыха... 4 ноября", - говорится в сообщении. -0-

общество , михаил мишустин