Мишустин подписал постановление о выходных в июне 2026 года - 24.09.2025
Мишустин подписал постановление о выходных в июне 2026 года
Мишустин подписал постановление о выходных в июне 2026 года
Россияне в 2026 году будут отдыхать в июне три дня, с 12 по 14 число, сообщает пресс-служба правительства РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T16:40+0300
2025-09-24T16:40+0300
общество
михаил мишустин
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россияне в 2026 году будут отдыхать в июне три дня, с 12 по 14 число, сообщает пресс-служба правительства РФ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. "Таким образом... в 2026 году будут следующие дни отдыха... с 12 по 14 июня (3 дня)", - говорится в сообщении.
общество , михаил мишустин
Общество , Михаил Мишустин
16:40 24.09.2025
 
Мишустин подписал постановление о выходных в июне 2026 года

Россияне в 2026 году в июне будут отдыхать с 12 по 14 число

Летний отдых в Красноярском крае
Летний отдых в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россияне в 2026 году будут отдыхать в июне три дня, с 12 по 14 число, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.
"Таким образом... в 2026 году будут следующие дни отдыха... с 12 по 14 июня (3 дня)", - говорится в сообщении.
Новогодние праздники будут длиться 12 дней
Новогодние праздники будут длиться 12 дней
