Мишустин подписал постановление о выходных в июне 2026 года

общество

михаил мишустин

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россияне в 2026 году будут отдыхать в июне три дня, с 12 по 14 число, сообщает пресс-служба правительства РФ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. "Таким образом... в 2026 году будут следующие дни отдыха... с 12 по 14 июня (3 дня)", - говорится в сообщении.

