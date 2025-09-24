https://1prime.ru/20250924/prazdniki-862723572.html
Мишустин подписал постановление о выходных в июне 2026 года
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россияне в 2026 году будут отдыхать в июне три дня, с 12 по 14 число, сообщает пресс-служба правительства РФ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. "Таким образом... в 2026 году будут следующие дни отдыха... с 12 по 14 июня (3 дня)", - говорится в сообщении.
