Мишустин подписал постановление о выходных в феврале и марте 2026 года
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Праздничные выходные в День защитника Отечества и в Международный женский день в 2026 году продлятся по три дня: 21-23 февраля и 7-9 марта, сообщили в правительстве России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. "В 2026 году будут следующие дни отдыха... с 21 по 23 февраля (3 дня), с 7 по 9 марта (3 дня)", - указано в сообщении кабмина.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Праздничные выходные в День защитника Отечества и в Международный женский день в 2026 году продлятся по три дня: 21-23 февраля и 7-9 марта, сообщили в правительстве России.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.
"В 2026 году будут следующие дни отдыха... с 21 по 23 февраля (3 дня), с 7 по 9 марта (3 дня)", - указано в сообщении кабмина.
