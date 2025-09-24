https://1prime.ru/20250924/prazdniki-862723684.html

Мишустин подписал постановление о выходных в феврале и марте 2026 года

Мишустин подписал постановление о выходных в феврале и марте 2026 года - 24.09.2025

Мишустин подписал постановление о выходных в феврале и марте 2026 года

Праздничные выходные в День защитника Отечества и в Международный женский день в 2026 году продлятся по три дня: 21-23 февраля и 7-9 марта, сообщили в... | 24.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Праздничные выходные в День защитника Отечества и в Международный женский день в 2026 году продлятся по три дня: 21-23 февраля и 7-9 марта, сообщили в правительстве России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. "В 2026 году будут следующие дни отдыха... с 21 по 23 февраля (3 дня), с 7 по 9 марта (3 дня)", - указано в сообщении кабмина.

