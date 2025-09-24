Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин подписал постановление о выходных в феврале и марте 2026 года - 24.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин подписал постановление о выходных в феврале и марте 2026 года
Мишустин подписал постановление о выходных в феврале и марте 2026 года
2025-09-24T16:44+0300
2025-09-24T16:44+0300
общество
михаил мишустин
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Праздничные выходные в День защитника Отечества и в Международный женский день в 2026 году продлятся по три дня: 21-23 февраля и 7-9 марта, сообщили в правительстве России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. "В 2026 году будут следующие дни отдыха... с 21 по 23 февраля (3 дня), с 7 по 9 марта (3 дня)", - указано в сообщении кабмина.
2025
общество , михаил мишустин
Общество , Михаил Мишустин
16:44 24.09.2025
 
Мишустин подписал постановление о выходных в феврале и марте 2026 года

Россияне в феврале и марте 2026 года получат по три праздничных выходных дня

© РИА Новости . Саид Царнаев
Праздничный букет в день 8 марта. Архивное фото
© РИА Новости . Саид Царнаев
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Праздничные выходные в День защитника Отечества и в Международный женский день в 2026 году продлятся по три дня: 21-23 февраля и 7-9 марта, сообщили в правительстве России.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.
"В 2026 году будут следующие дни отдыха... с 21 по 23 февраля (3 дня), с 7 по 9 марта (3 дня)", - указано в сообщении кабмина.
Елка - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Новогодние праздники будут длиться 12 дней
