Путин подписал указ о повышении зарплат судей с 1 октября

Путин подписал указ о повышении зарплат судей с 1 октября

2025-09-24T16:01+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат судей с 1 октября на 7,6%, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: 1. Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ. 2. Правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

