https://1prime.ru/20250924/puitn-862721903.html
Путин подписал указ о повышении зарплат судей с 1 октября
Путин подписал указ о повышении зарплат судей с 1 октября - 24.09.2025, ПРАЙМ
Путин подписал указ о повышении зарплат судей с 1 октября
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат судей с 1 октября на 7,6%, соответствующий документ размещен на портале официального... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T16:01+0300
2025-09-24T16:01+0300
2025-09-24T16:01+0300
экономика
общество
владимир путин
конституционный суд
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_964febe382e54ac5e71e1c272d793104.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат судей с 1 октября на 7,6%, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: 1. Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ. 2. Правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://1prime.ru/20250924/putin-862717887.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_7804b5431b5be7ce56e4af739a088ae2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , владимир путин, конституционный суд, верховный суд
Экономика, Общество , Владимир Путин, Конституционный суд, Верховный суд
Путин подписал указ о повышении зарплат судей с 1 октября
Путин подписал указ о повышении зарплат судей с 1 октября на 7,6%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат судей с 1 октября на 7,6%, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: 1. Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ. 2. Правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме