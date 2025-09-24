https://1prime.ru/20250924/putin-862703150.html
Путин призвал улучшать деятельность уполномоченных по правам человека
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Необходимо и дальше совершенствовать деятельность уполномоченных по правам человека в России, считает президент РФ Владимир Путин. "Необходимо и дальше совершенствовать деятельность уполномоченных по правам человека, в том числе своевременно предоставлять правовую поддержку, содействовать надлежащему обеспечению социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей", - отметил Путин в своем обращении к участникам Всероссийского совещания уполномоченных по правам человека. Он подчеркнул, что следует также принципиально реагировать на любые нарушения в сфере уголовно-правового и уголовно-исполнительного законодательства, эффективнее использовать предусмотренные законом инструменты по защите прав граждан в судах. "Рассчитываю, что высказанные в ходе Всероссийского совещания предложения и рекомендации послужат решению стоящих перед вами многоплановых задач. Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего", - добавил президент. -0-
