Путин встретился с главой Запорожской области
Путин встретился с главой Запорожской области - 24.09.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с главой Запорожской области
24.09.2025
2025-09-24T14:27+0300
2025-09-24T14:27+0300
2025-09-24T14:27+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Последний раз Балицкий был с докладом у Путина в Кремле прошлой осенью - в ноябре 2024 года. Путин на этой неделе занимается вопросами новых регионов. Во вторник в Кремле он провёл рабочую встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
