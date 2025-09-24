Путин встретился с главой Запорожской области

https://1prime.ru/20250924/putin-862709982.html

Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Последний раз Балицкий был с докладом у Путина в Кремле прошлой осенью - в ноябре 2024 года. Путин на этой неделе занимается вопросами новых регионов. Во вторник в Кремле он провёл рабочую встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.

