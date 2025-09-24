Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.09.2025
Путин дал оценку автотрассе "Таврида"
Путин дал оценку автотрассе "Таврида" - 24.09.2025, ПРАЙМ
Путин дал оценку автотрассе "Таврида"
Президент России Владимир Путин назвал автотрассу "Таврида" хорошей и современной. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T14:44+0300
2025-09-24T14:44+0300
россия
запорожская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860164710_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8028d4c5a59dc2005d77fd3e0508be46.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал автотрассу "Таврида" хорошей и современной. В среду президент встретился с главой Запорожской области Евгением Балицким, который упомянул автотрассу "Таврида". "Хорошая современная трасса", - отметил Путин.
запорожская область
россия, запорожская область, владимир путин
РОССИЯ, Запорожская область, Владимир Путин
14:44 24.09.2025
 
Путин дал оценку автотрассе "Таврида"

Путин назвал автотрассу "Таврида" хорошей и современной

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал автотрассу "Таврида" хорошей и современной.
В среду президент встретился с главой Запорожской области Евгением Балицким, который упомянул автотрассу "Таврида".
"Хорошая современная трасса", - отметил Путин.
РОССИЯ Запорожская область Владимир Путин
 
 
