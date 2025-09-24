https://1prime.ru/20250924/putin-862710505.html
Путин дал оценку автотрассе "Таврида"
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал автотрассу "Таврида" хорошей и современной. В среду президент встретился с главой Запорожской области Евгением Балицким, который упомянул автотрассу "Таврида". "Хорошая современная трасса", - отметил Путин.
