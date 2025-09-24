https://1prime.ru/20250924/putin-862717887.html

Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме

2025-09-24T15:19+0300

владимир путин

россия

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать пятого сентября президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении. -0-

