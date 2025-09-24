Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме
Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме
2025-09-24T15:19+0300
2025-09-24T15:19+0300
владимир путин
россия
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать пятого сентября президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении. -0-
2025
владимир путин, россия
Владимир Путин, РОССИЯ
15:19 24.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого сентября президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении. -0-
