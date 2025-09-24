https://1prime.ru/20250924/putin-862717887.html
Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме
Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме - 24.09.2025, ПРАЙМ
Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме
Президент России Владимир Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России, сообщает пресс-служба... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T15:19+0300
2025-09-24T15:19+0300
2025-09-24T15:19+0300
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795217_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_7f4b2fe5fcb7e9d7be8a2a6f1c949e34.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать пятого сентября президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении. -0-
https://1prime.ru/20250924/putin-862710505.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795217_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_12d8b9d7a312f1c2c5cbb03f156c4416.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме
Кремль анонсировал 25 сентября выступление Путина на Глобальном атомном форуме
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого сентября президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении. -0-
Путин дал оценку автотрассе "Таврида"