Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов
2025-09-24T15:30+0300
экономика
мировая экономика
владимир путин
рф
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября зарплат госслужащих и дипломатов на 7,6%, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "В соответствии с частью 11 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" постановляю: 1. Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза: а) Размеры месячных окладов дипломатических работников министерства иностранных дел РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов - представительств министерства иностранных дел РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами; ... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ", - говорится в указе.
рф
