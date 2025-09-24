https://1prime.ru/20250924/putin-862721783.html

Путин подписал указы об индексации зарплат глав СК и генпрокурора

Путин подписал указы об индексации зарплат глав СК и генпрокурора - 24.09.2025, ПРАЙМ

Путин подписал указы об индексации зарплат глав СК и генпрокурора

Президент России Владимир Путин подписал указы об индексации с 1 октября зарплат председателя Следственного комитета РФ и генпрокурора РФ на 7,6%,... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T15:59+0300

2025-09-24T15:59+0300

2025-09-24T15:59+0300

экономика

общество

владимир путин

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860164710_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8028d4c5a59dc2005d77fd3e0508be46.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указы об индексации с 1 октября зарплат председателя Следственного комитета РФ и генпрокурора РФ на 7,6%, соответствующие указы размещены на портале официального опубликования правовых актов. "В соответствии с Указом президента РФ от 14 января 2011 года № 40 "Об оплате труда председателя Следственного комитета Российской Федерации" постановляю: 1. Увеличить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета Российской Федерации. Правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа", - говорится в документе. Другим указом президент постановил увеличить с 1 октября в 1,076 раза денежное вознаграждение генпрокуратура РФ.

общество , владимир путин, ск рф