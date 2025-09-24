Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады рассказал, что на него покушались трижды по приказу Зеленского - 24.09.2025
Депутат Рады рассказал, что на него покушались трижды по приказу Зеленского
Депутат Рады рассказал, что на него покушались трижды по приказу Зеленского
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
рада
сбу
в мире, владимир зеленский, дональд трамп, рада, сбу
В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рада, СБУ
23:41 24.09.2025
 
Депутат Рады рассказал, что на него покушались трижды по приказу Зеленского

Дмитрук: на меня совершили три покушения по распоряжению Зеленского

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что по приказу Владимира Зеленского на него совершили несколько покушений. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Джексону Хинкли в программе "Legitimate Targets".
"Как только я начал говорить о коррумпированности Зеленского, о том, что он злоупотребляет властью и о других его преступлениях, СБУ немедленно посадили меня за решетку, а до этого было совершено покушение", — отметил Дмитрук.
По его словам, преследование началось сразу после того, как он стал депутатом Рады. Всего на него совершили три покушения, организованных, как утверждает Дмитрук, по личному указанию Зеленского.
Он добавил, что все, кто выступает против киевского режима, либо погибают, либо попадают в тюрьму.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Новые выборы отменили, сославшись на военное положение и мобилизацию. Сам Зеленский утверждал, что голосование в нынешних условиях невозможно. В феврале Дональд Трамп назвал его "диктатором без выборов" и отметил, что рейтинг украинского лидера упал до 4%.
