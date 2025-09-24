https://1prime.ru/20250924/reshetnikov-862706253.html

Решетников рассказал о мерах по обелению экономики

Решетников рассказал о мерах по обелению экономики - 24.09.2025, ПРАЙМ

Решетников рассказал о мерах по обелению экономики

Правительство России готовит дополнительные меры по обелению экономики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в среду в... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T12:50+0300

2025-09-24T12:50+0300

2025-09-24T12:50+0300

экономика

россия

максим решетников

совет федерации

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/71/841007144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af967bb98a036a4cce1610b9db766ea3.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России готовит дополнительные меры по обелению экономики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации. "С точки зрения обеления экономики, здесь задачи стоят постоянные. В текущих условиях они поставлены гораздо более остро, и сейчас готовятся дополнительные мероприятия в этой связи", - ответил Решетников на вопрос о том, какую работу министерство ведет в части сокращения теневой занятости, серых зарплат. Он пояснил, что речь, в частности, идет о таможенном администрировании, чтобы не было занижения таможенной стоимости, или в части занятости - подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. "Большой пласт обеления связан с правильной реализацией закона о платформенной экономике, чтобы не по складам бегать и смотреть, есть или нет таможенные декларации, маркировка и так далее, а правильно настроить взаимодействие государственных информационных систем, чтобы сами маркетплейсы через свои правила контролировали то, что происходит", - также сказал он.

https://1prime.ru/20250924/samozanyatye-862706130.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, максим решетников, совет федерации, финансы