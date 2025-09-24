Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал о мерах по обелению экономики - 24.09.2025
Решетников рассказал о мерах по обелению экономики
Решетников рассказал о мерах по обелению экономики - 24.09.2025
Решетников рассказал о мерах по обелению экономики
Правительство России готовит дополнительные меры по обелению экономики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в среду в... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T12:50+0300
2025-09-24T12:50+0300
экономика
россия
максим решетников
совет федерации
финансы
россия, максим решетников, совет федерации, финансы
Экономика, РОССИЯ, Максим Решетников, Совет Федерации, Финансы
12:50 24.09.2025
 
Решетников рассказал о мерах по обелению экономики

Решетников: правительство готовит дополнительные меры по обелению экономики

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях
ПМЭФ-2023. Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях
ПМЭФ-2023. Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях. Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России готовит дополнительные меры по обелению экономики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации.
"С точки зрения обеления экономики, здесь задачи стоят постоянные. В текущих условиях они поставлены гораздо более остро, и сейчас готовятся дополнительные мероприятия в этой связи", - ответил Решетников на вопрос о том, какую работу министерство ведет в части сокращения теневой занятости, серых зарплат.
Он пояснил, что речь, в частности, идет о таможенном администрировании, чтобы не было занижения таможенной стоимости, или в части занятости - подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами.
"Большой пласт обеления связан с правильной реализацией закона о платформенной экономике, чтобы не по складам бегать и смотреть, есть или нет таможенные декларации, маркировка и так далее, а правильно настроить взаимодействие государственных информационных систем, чтобы сами маркетплейсы через свои правила контролировали то, что происходит", - также сказал он.
Решетnikov рассказал о режиме работы самозанятых до 2028 года
