Решетников рассказал о мерах по обелению экономики

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России готовит дополнительные меры по обелению экономики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации. "С точки зрения обеления экономики, здесь задачи стоят постоянные. В текущих условиях они поставлены гораздо более остро, и сейчас готовятся дополнительные мероприятия в этой связи", - ответил Решетников на вопрос о том, какую работу министерство ведет в части сокращения теневой занятости, серых зарплат. Он пояснил, что речь, в частности, идет о таможенном администрировании, чтобы не было занижения таможенной стоимости, или в части занятости - подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. "Большой пласт обеления связан с правильной реализацией закона о платформенной экономике, чтобы не по складам бегать и смотреть, есть или нет таможенные декларации, маркировка и так далее, а правильно настроить взаимодействие государственных информационных систем, чтобы сами маркетплейсы через свои правила контролировали то, что происходит", - также сказал он.
