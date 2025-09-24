https://1prime.ru/20250924/reshetnikov-862720178.html

Решетников рассказал об альтернативе налоговых мер

Решетников рассказал об альтернативе налоговых мер

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Альтернативой налоговым мерам было бы увеличение дефицита бюджета РФ, это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "Налоговые меры по балансировке бюджета обеспечивают соблюдение бюджетного правила... Альтернатива – наращивание бюджетного дефицита. Это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий и, соответственно, существенно более низким темпам роста экономики на всем прогнозном горизонте", - сказал Решетников, представляя в среду на заседании кабмина макропрогноз на 2026-2028 годы.

