Решетников рассказал об альтернативе налоговых мер - 24.09.2025
Решетников рассказал об альтернативе налоговых мер
Решетников рассказал об альтернативе налоговых мер
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Альтернативой налоговым мерам было бы увеличение дефицита бюджета РФ, это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "Налоговые меры по балансировке бюджета обеспечивают соблюдение бюджетного правила... Альтернатива – наращивание бюджетного дефицита. Это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий и, соответственно, существенно более низким темпам роста экономики на всем прогнозном горизонте", - сказал Решетников, представляя в среду на заседании кабмина макропрогноз на 2026-2028 годы.
15:47 24.09.2025
 
Решетников рассказал об альтернативе налоговых мер

Решетников: альтернативой налоговым мерам был бы рост дефицита бюджета РФ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Альтернативой налоговым мерам было бы увеличение дефицита бюджета РФ, это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
"Налоговые меры по балансировке бюджета обеспечивают соблюдение бюджетного правила... Альтернатива – наращивание бюджетного дефицита. Это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий и, соответственно, существенно более низким темпам роста экономики на всем прогнозном горизонте", - сказал Решетников, представляя в среду на заседании кабмина макропрогноз на 2026-2028 годы.
МЭР не видит оснований для остановки роста российской экономики
