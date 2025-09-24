https://1prime.ru/20250924/reshetnikov-862720178.html
Решетников рассказал об альтернативе налоговых мер
Решетников рассказал об альтернативе налоговых мер - 24.09.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал об альтернативе налоговых мер
Альтернативой налоговым мерам было бы увеличение дефицита бюджета РФ, это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий, заявил... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T15:47+0300
2025-09-24T15:47+0300
2025-09-24T15:47+0300
экономика
финансы
банки
минфин
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861778236_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_94496885ff3f244eeb69a7b1e6538df0.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Альтернативой налоговым мерам было бы увеличение дефицита бюджета РФ, это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "Налоговые меры по балансировке бюджета обеспечивают соблюдение бюджетного правила... Альтернатива – наращивание бюджетного дефицита. Это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий и, соответственно, существенно более низким темпам роста экономики на всем прогнозном горизонте", - сказал Решетников, представляя в среду на заседании кабмина макропрогноз на 2026-2028 годы.
https://1prime.ru/20250924/minekonomrazvitiya-862719755.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861778236_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_59ecbfc1ceb617227bddae69687c38dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, минфин, максим решетников
Экономика, Финансы, Банки, Минфин, Максим Решетников
Решетников рассказал об альтернативе налоговых мер
Решетников: альтернативой налоговым мерам был бы рост дефицита бюджета РФ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Альтернативой налоговым мерам было бы увеличение дефицита бюджета РФ, это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
"Налоговые меры по балансировке бюджета обеспечивают соблюдение бюджетного правила... Альтернатива – наращивание бюджетного дефицита. Это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий и, соответственно, существенно более низким темпам роста экономики на всем прогнозном горизонте", - сказал Решетников, представляя в среду на заседании кабмина макропрогноз на 2026-2028 годы.
МЭР не видит оснований для остановки роста российской экономики