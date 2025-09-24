https://1prime.ru/20250924/rossija-862687316.html
Россия в августе нарастила импорт китайского мыла на четверть
Россия в августе нарастила импорт китайского мыла на четверть - 24.09.2025, ПРАЙМ
Россия в августе нарастила импорт китайского мыла на четверть
Россия в августе этого года в месячном выражении более чем на четверть нарастила импорт китайского мыла - до 2,38 миллиона долларов, выяснило РИА Новости,... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T03:15+0300
2025-09-24T03:15+0300
2025-09-24T04:04+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
сша
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862687316.jpg?1758675853
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия в августе этого года в месячном выражении более чем на четверть нарастила импорт китайского мыла - до 2,38 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайского статведомства. Россия увеличивает закупки мыла у Китая уже третий месяц подряд - августовские объемы в денежном выражении стали наиболее заметными с декабря прошлого года. При этом страна - не крупнейший его покупатель в Китае - в конце лета она потребила только 1,5% его экспорта. В целом Китай нарастил экспорт мыла на 4%, до 155,59 миллиона долларов. Его крупнейшими покупателями стали США (21%), Великобритания (11%) и Австралия (5%).
китай
сша
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, сша, великобритания
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Россия в августе нарастила импорт китайского мыла на четверть
Россия в августе нарастила импорт китайского мыла до 2,38 миллиона долларов
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия в августе этого года в месячном выражении более чем на четверть нарастила импорт китайского мыла - до 2,38 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайского статведомства.
Россия увеличивает закупки мыла у Китая уже третий месяц подряд - августовские объемы в денежном выражении стали наиболее заметными с декабря прошлого года.
При этом страна - не крупнейший его покупатель в Китае - в конце лета она потребила только 1,5% его экспорта.
В целом Китай нарастил экспорт мыла на 4%, до 155,59 миллиона долларов. Его крупнейшими покупателями стали США (21%), Великобритания (11%) и Австралия (5%).