"На грани краха": в Британии выразили мнение о происходящем в России - 24.09.2025
"На грани краха": в Британии выразили мнение о происходящем в России
"На грани краха": в Британии выразили мнение о происходящем в России - 24.09.2025, ПРАЙМ
"На грани краха": в Британии выразили мнение о происходящем в России
Британский геополитический эксперт Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала The Duran, что несмотря на санкции, российская экономика показывает хорошие результаты.
МОСКВА, 24 сентября — ПРАЙМ. Британский геополитический эксперт Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала The Duran, что несмотря на санкции, российская экономика показывает хорошие результаты."Даже журнал Economist, настроенный настолько антироссийски, насколько это возможно, опубликовал сегодня статью о состоянии российской экономики. &lt;…&gt; Они понимают, что она не находится на грани краха или чего-то близкого к этому. И они также признают: реальная заработная плата растет — что идет врозь с утверждениями Урсулы об осажденной санкциями экономике. Поэтому Урсула живет в собственной реальности, отрицая отчаянную экономическую ситуацию в Европе. &lt;…&gt; Или ситуацию в России, где повышается уровень жизни", — отметил он.Меркурис также подчеркнул, что на дипломатическом поприще Москва неизменно проявляет выдержку и не демонстрирует слабости перед лицом рестрикций.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
"На грани краха": в Британии выразили мнение о происходящем в России

Александр Меркурис заявил, что Россия успешно справляется с санкционным давлением

Государственный флаг России
Государственный флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 24 сентября — ПРАЙМ. Британский геополитический эксперт Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала The Duran, что несмотря на санкции, российская экономика показывает хорошие результаты.
"Даже журнал Economist, настроенный настолько антироссийски, насколько это возможно, опубликовал сегодня статью о состоянии российской экономики. <…> Они понимают, что она не находится на грани краха или чего-то близкого к этому. И они также признают: реальная заработная плата растет — что идет врозь с утверждениями Урсулы об осажденной санкциями экономике. Поэтому Урсула живет в собственной реальности, отрицая отчаянную экономическую ситуацию в Европе. <…> Или ситуацию в России, где повышается уровень жизни", — отметил он.
Меркурис также подчеркнул, что на дипломатическом поприще Москва неизменно проявляет выдержку и не демонстрирует слабости перед лицом рестрикций.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
