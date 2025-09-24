https://1prime.ru/20250924/rossiya-862686394.html

"На грани краха": в Британии выразили мнение о происходящем в России

"На грани краха": в Британии выразили мнение о происходящем в России - 24.09.2025, ПРАЙМ

"На грани краха": в Британии выразили мнение о происходящем в России

Британский геополитический эксперт Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала The Duran, что несмотря на санкции, российская экономика показывает хорошие... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T02:02+0300

2025-09-24T02:02+0300

2025-09-24T02:02+0300

мировая экономика

россия

запад

европа

москва

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 24 сентября — ПРАЙМ. Британский геополитический эксперт Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала The Duran, что несмотря на санкции, российская экономика показывает хорошие результаты."Даже журнал Economist, настроенный настолько антироссийски, насколько это возможно, опубликовал сегодня статью о состоянии российской экономики. <…> Они понимают, что она не находится на грани краха или чего-то близкого к этому. И они также признают: реальная заработная плата растет — что идет врозь с утверждениями Урсулы об осажденной санкциями экономике. Поэтому Урсула живет в собственной реальности, отрицая отчаянную экономическую ситуацию в Европе. <…> Или ситуацию в России, где повышается уровень жизни", — отметил он.Меркурис также подчеркнул, что на дипломатическом поприще Москва неизменно проявляет выдержку и не демонстрирует слабости перед лицом рестрикций.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862626326.html

https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862640967.html

запад

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, запад, европа, москва, владимир путин