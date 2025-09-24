Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России недельная инфляция составила 0,08% - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/rossiya-862732502.html
В России недельная инфляция составила 0,08%
В России недельная инфляция составила 0,08% - 24.09.2025, ПРАЙМ
В России недельная инфляция составила 0,08%
Инфляция в России за период с 16 по 22 сентября составила 0,08% против 0,04% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,16%, сообщил в среду Росстат. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T19:10+0300
2025-09-24T19:10+0300
экономика
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 16 по 22 сентября составила 0,08% против 0,04% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,16%, сообщил в среду Росстат. "За период с 16 по 22 сентября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,08%, с начала месяца – 100,21%, с начала года – 104,16%", - говорится в публикации. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе цены в среднем не изменились. При этом некоторые фрукты и овощи подешевели. В частности, снизилась стоимость картофеля и яблок - на 2,2%, капусты и лука - на 2,1%, моркови - на 1,8%, свеклы - на 1,1%, огурцов - на 0,7%. Подорожали помидоры - на 10%, а также бананы - на 1,2%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на яйца - на 1,5%; курятину - на 0,6%; говядину, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,3%; свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, ультрапастеризованное молоко, пшеничный хлеб - на 0,2%; пастеризованное молоко, сыры, подсолнечное масло, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, муку и ржаной хлеб - на 0,1%. Снизились цены на творог, рис, чай - на 0,2%; баранину, вареные колбасы, мороженую рыбу, сливочное масло, сметану, сахар, гречку, вермишель, печенье и соль - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички (на 0,3%), хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных (на 0,1%). Гигиенические прокладки подешевели на 0,6%, туалетная бумага - на 0,3%, детские подгузники и зубные щетки - на 0,2%. Электро- и бытовая техника на неделе с 16 по 22 сентября подешевела: смартфоны - на 0,5%, электропылесосы - на 0,4%, телевизоры - на 0,3%. Цены на новые иностранные и отечественные автомобили не изменились. Бензин прибавил за неделю 0,6%, дизельное топливо - 0,4%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, левомеколь и ренгалин подорожали на 0,9%, активированный уголь - на 0,7%, нимесулид - на 0,6%, валидол, пенталгин и трекрезан - на 0,5%, лизобакт - на 0,4%, анальгин - на 0,3%, корвалол - на 0,1%.
https://1prime.ru/20250924/tsb-862702844.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f7fc862568b180d772d4f35d232694d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
19:10 24.09.2025
 
В России недельная инфляция составила 0,08%

Инфляция в России с 16 по 22 сентября составила 0,08%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 16 по 22 сентября составила 0,08% против 0,04% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,16%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 16 по 22 сентября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,08%, с начала месяца – 100,21%, с начала года – 104,16%", - говорится в публикации.
На плодоовощную продукцию на отчетной неделе цены в среднем не изменились. При этом некоторые фрукты и овощи подешевели. В частности, снизилась стоимость картофеля и яблок - на 2,2%, капусты и лука - на 2,1%, моркови - на 1,8%, свеклы - на 1,1%, огурцов - на 0,7%. Подорожали помидоры - на 10%, а также бананы - на 1,2%.
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на яйца - на 1,5%; курятину - на 0,6%; говядину, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,3%; свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, ультрапастеризованное молоко, пшеничный хлеб - на 0,2%; пастеризованное молоко, сыры, подсолнечное масло, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, муку и ржаной хлеб - на 0,1%.
Снизились цены на творог, рис, чай - на 0,2%; баранину, вареные колбасы, мороженую рыбу, сливочное масло, сметану, сахар, гречку, вермишель, печенье и соль - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички (на 0,3%), хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных (на 0,1%). Гигиенические прокладки подешевели на 0,6%, туалетная бумага - на 0,3%, детские подгузники и зубные щетки - на 0,2%.
Электро- и бытовая техника на неделе с 16 по 22 сентября подешевела: смартфоны - на 0,5%, электропылесосы - на 0,4%, телевизоры - на 0,3%. Цены на новые иностранные и отечественные автомобили не изменились. Бензин прибавил за неделю 0,6%, дизельное топливо - 0,4%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, левомеколь и ренгалин подорожали на 0,9%, активированный уголь - на 0,7%, нимесулид - на 0,6%, валидол, пенталгин и трекрезан - на 0,5%, лизобакт - на 0,4%, анальгин - на 0,3%, корвалол - на 0,1%.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
ЦБ оценил влияние налогов на динамику инфляции в 2026 году
11:31
 
ЭкономикаРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала