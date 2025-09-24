Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Промпроизводство в августе замедлило рост до 0,5% - 24.09.2025
Промпроизводство в августе замедлило рост до 0,5%
Промпроизводство в августе замедлило рост до 0,5%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в августе замедлило рост до 0,5% в годовом выражении с 0,7% в июле, в месячном выражении выросло на 1,2%, свидетельствуют данные Росстата. С исключением сезонного и календарного факторов в августе текущего года промышленное производство выросло на 0,7%. За январь-август промышленность выросла на 0,8% в годовом выражении. Согласно данным Росстата, промпроизводство в сфере добычи полезных ископаемых в августе в годовом выражении снизилось на 2,5% после нулевой динамики в июле; в январе-августе снижение составило 2,4% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в августе ускорила рост в годовом выражении до 2,4% с 1,5% с месяцем ранее; в январе-августе – выросла на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов промпроизводство в августе в годовом выражении снизилось на 5,6% после 5,5% в июле; в январе-августе - на 3,9%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в августе сокращение производства замедлилось до 0,2% в годовом выражении с 0,6% месяцем ранее; за восемь месяцев снижение составило 2,2%.
19:13 24.09.2025
 
Промпроизводство в августе замедлило рост до 0,5%

Промпроизводство в России в августе замедлило рост до 0,5% в годовом выражении

© РИА Новости . Павел Лисицын
Производство меди. Архивное фото
Производство меди. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в августе замедлило рост до 0,5% в годовом выражении с 0,7% в июле, в месячном выражении выросло на 1,2%, свидетельствуют данные Росстата.
С исключением сезонного и календарного факторов в августе текущего года промышленное производство выросло на 0,7%. За январь-август промышленность выросла на 0,8% в годовом выражении.
Согласно данным Росстата, промпроизводство в сфере добычи полезных ископаемых в августе в годовом выражении снизилось на 2,5% после нулевой динамики в июле; в январе-августе снижение составило 2,4% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в августе ускорила рост в годовом выражении до 2,4% с 1,5% с месяцем ранее; в январе-августе – выросла на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года.
В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов промпроизводство в августе в годовом выражении снизилось на 5,6% после 5,5% в июле; в январе-августе - на 3,9%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в августе сокращение производства замедлилось до 0,2% в годовом выражении с 0,6% месяцем ранее; за восемь месяцев снижение составило 2,2%.
