Промпроизводство в августе замедлило рост до 0,5%

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в августе замедлило рост до 0,5% в годовом выражении с 0,7% в июле, в месячном выражении выросло на 1,2%, свидетельствуют данные Росстата. С исключением сезонного и календарного факторов в августе текущего года промышленное производство выросло на 0,7%. За январь-август промышленность выросла на 0,8% в годовом выражении. Согласно данным Росстата, промпроизводство в сфере добычи полезных ископаемых в августе в годовом выражении снизилось на 2,5% после нулевой динамики в июле; в январе-августе снижение составило 2,4% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в августе ускорила рост в годовом выражении до 2,4% с 1,5% с месяцем ранее; в январе-августе – выросла на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов промпроизводство в августе в годовом выражении снизилось на 5,6% после 5,5% в июле; в январе-августе - на 3,9%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в августе сокращение производства замедлилось до 0,2% в годовом выражении с 0,6% месяцем ранее; за восемь месяцев снижение составило 2,2%.

