В России снизилась добыча газа в 2025 году
В России снизилась добыча газа в 2025 году
2025-09-24T19:15+0300
2025-09-24T19:15+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Добыча газа в России – горючего природного и попутного нефтяного – в январе-августе снизилась на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 431,4 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) в августе в месячном выражении выросла на 5,2%, а в годовом – снизилась на 6,6%, до 40,9 миллиарда кубометров. За восемь месяцев показатель составил 364 миллиарда кубометров, снизившись на 3,4% в годовом выражении. Добыча попутного нефтяного газа в августе составила 8,1 миллиарда кубометров. В месячном выражении она снизилась на 3,7%, а в годовом – на 4,7%. За восемь месяцев добыча уменьшилась на 4,6% к аналогичному периоду 2024 года – до 67,4 миллиарда кубометров. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за восемь месяцев 2025 года составила 431,4 миллиарда кубометров. Это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (448,1 миллиарда кубометров). В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% – до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.
19:15 24.09.2025
 
В России снизилась добыча газа в 2025 году

Добыча газа в России в январе-августе 2025 года снизилась на 3,7%

© РИА Новости . Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Добыча газа в России – горючего природного и попутного нефтяного – в январе-августе снизилась на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 431,4 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата.
Добыча горючего природного газа (газа естественного) в августе в месячном выражении выросла на 5,2%, а в годовом – снизилась на 6,6%, до 40,9 миллиарда кубометров. За восемь месяцев показатель составил 364 миллиарда кубометров, снизившись на 3,4% в годовом выражении.
Добыча попутного нефтяного газа в августе составила 8,1 миллиарда кубометров. В месячном выражении она снизилась на 3,7%, а в годовом – на 4,7%. За восемь месяцев добыча уменьшилась на 4,6% к аналогичному периоду 2024 года – до 67,4 миллиарда кубометров.
Таким образом, добыча естественного и попутного газа за восемь месяцев 2025 года составила 431,4 миллиарда кубометров. Это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (448,1 миллиарда кубометров).
В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% – до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.
