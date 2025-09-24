https://1prime.ru/20250924/rossiya-862732965.html

В России снизилась добыча газа в 2025 году

В России снизилась добыча газа в 2025 году

энергетика

газ

россия

рф

александр новак

росстат

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Добыча газа в России – горючего природного и попутного нефтяного – в январе-августе снизилась на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 431,4 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) в августе в месячном выражении выросла на 5,2%, а в годовом – снизилась на 6,6%, до 40,9 миллиарда кубометров. За восемь месяцев показатель составил 364 миллиарда кубометров, снизившись на 3,4% в годовом выражении. Добыча попутного нефтяного газа в августе составила 8,1 миллиарда кубометров. В месячном выражении она снизилась на 3,7%, а в годовом – на 4,7%. За восемь месяцев добыча уменьшилась на 4,6% к аналогичному периоду 2024 года – до 67,4 миллиарда кубометров. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за восемь месяцев 2025 года составила 431,4 миллиарда кубометров. Это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (448,1 миллиарда кубометров). В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% – до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.

рф

