В России снизилось производство легковых автомобилей

В России снизилось производство легковых автомобилей - 24.09.2025

В России снизилось производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в России в январе-августе текущего года снизилось на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 420

2025-09-24T19:43+0300

2025-09-24T19:43+0300

2025-09-24T19:43+0300

экономика

бизнес

россия

росстат

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-августе текущего года снизилось на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 420 тысяч единиц, в августе выпуск сократился на 27,4% - до 37,5 тысяч единиц, следует из данных Росстата. Производство грузовиков за восемь месяцев текущего года уменьшилось на 28,7% и составило 86,3 тысячи единиц. В августе производство в этом сегменте сократилось на 37,4% в годовом выражении и составило 9,3 тысячи штук. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе-августе сократился на 28,4% - до 10,2 тысячи единиц, а в августе - на 35,1%, до 1,2 тысячи. Производство автобусов массой более 5 тонн за 8 месяцев снизилось на 37,1% в годовом выражении – до 6 097 штук, в августе – на 21,9%, до 693 штук. Производство двигателей внутреннего сгорания (ДВС) за 8 месяцев сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 135 тысяч штук, в августе - на 7,7% в годовом выражении, до 17 тысяч.

