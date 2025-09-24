https://1prime.ru/20250924/rossiya-862734502.html
В России снизилось производство легковых автомобилей
В России снизилось производство легковых автомобилей - 24.09.2025, ПРАЙМ
В России снизилось производство легковых автомобилей
Производство легковых автомобилей в России в январе-августе текущего года снизилось на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 420... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T19:43+0300
2025-09-24T19:43+0300
2025-09-24T19:43+0300
экономика
бизнес
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862734348_0:215:2875:1832_1920x0_80_0_0_46f6e800caf84bf6445fe26d30b1cad4.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-августе текущего года снизилось на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 420 тысяч единиц, в августе выпуск сократился на 27,4% - до 37,5 тысяч единиц, следует из данных Росстата. Производство грузовиков за восемь месяцев текущего года уменьшилось на 28,7% и составило 86,3 тысячи единиц. В августе производство в этом сегменте сократилось на 37,4% в годовом выражении и составило 9,3 тысячи штук. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе-августе сократился на 28,4% - до 10,2 тысячи единиц, а в августе - на 35,1%, до 1,2 тысячи. Производство автобусов массой более 5 тонн за 8 месяцев снизилось на 37,1% в годовом выражении – до 6 097 штук, в августе – на 21,9%, до 693 штук. Производство двигателей внутреннего сгорания (ДВС) за 8 месяцев сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 135 тысяч штук, в августе - на 7,7% в годовом выражении, до 17 тысяч.
https://1prime.ru/20250924/rossiya-862732807.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862734348_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_eecf58386c559a79110d483194e22c11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, росстат
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Росстат
В России снизилось производство легковых автомобилей
В России с начала года на 2,9% снизилось производство легковых автомобилей
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-августе текущего года снизилось на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 420 тысяч единиц, в августе выпуск сократился на 27,4% - до 37,5 тысяч единиц, следует из данных Росстата.
Производство грузовиков за восемь месяцев текущего года уменьшилось на 28,7% и составило 86,3 тысячи единиц. В августе производство в этом сегменте сократилось на 37,4% в годовом выражении и составило 9,3 тысячи штук.
Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе-августе сократился на 28,4% - до 10,2 тысячи единиц, а в августе - на 35,1%, до 1,2 тысячи. Производство автобусов массой более 5 тонн за 8 месяцев снизилось на 37,1% в годовом выражении – до 6 097 штук, в августе – на 21,9%, до 693 штук.
Производство двигателей внутреннего сгорания (ДВС) за 8 месяцев сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 135 тысяч штук, в августе - на 7,7% в годовом выражении, до 17 тысяч.
Промпроизводство в августе замедлило рост до 0,5%