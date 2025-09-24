Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилось производство легковых автомобилей - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/rossiya-862734502.html
В России снизилось производство легковых автомобилей
В России снизилось производство легковых автомобилей - 24.09.2025, ПРАЙМ
В России снизилось производство легковых автомобилей
Производство легковых автомобилей в России в январе-августе текущего года снизилось на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 420... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T19:43+0300
2025-09-24T19:43+0300
экономика
бизнес
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862734348_0:215:2875:1832_1920x0_80_0_0_46f6e800caf84bf6445fe26d30b1cad4.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-августе текущего года снизилось на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 420 тысяч единиц, в августе выпуск сократился на 27,4% - до 37,5 тысяч единиц, следует из данных Росстата. Производство грузовиков за восемь месяцев текущего года уменьшилось на 28,7% и составило 86,3 тысячи единиц. В августе производство в этом сегменте сократилось на 37,4% в годовом выражении и составило 9,3 тысячи штук. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе-августе сократился на 28,4% - до 10,2 тысячи единиц, а в августе - на 35,1%, до 1,2 тысячи. Производство автобусов массой более 5 тонн за 8 месяцев снизилось на 37,1% в годовом выражении – до 6 097 штук, в августе – на 21,9%, до 693 штук. Производство двигателей внутреннего сгорания (ДВС) за 8 месяцев сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 135 тысяч штук, в августе - на 7,7% в годовом выражении, до 17 тысяч.
https://1prime.ru/20250924/rossiya-862732807.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862734348_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_eecf58386c559a79110d483194e22c11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, росстат
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Росстат
19:43 24.09.2025
 
В России снизилось производство легковых автомобилей

В России с начала года на 2,9% снизилось производство легковых автомобилей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудники в цехе завода по производству легковых автомобилей в Московской области
Сотрудники в цехе завода по производству легковых автомобилей в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Сотрудники в цехе завода по производству легковых автомобилей в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-августе текущего года снизилось на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 420 тысяч единиц, в августе выпуск сократился на 27,4% - до 37,5 тысяч единиц, следует из данных Росстата.
Производство грузовиков за восемь месяцев текущего года уменьшилось на 28,7% и составило 86,3 тысячи единиц. В августе производство в этом сегменте сократилось на 37,4% в годовом выражении и составило 9,3 тысячи штук.
Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе-августе сократился на 28,4% - до 10,2 тысячи единиц, а в августе - на 35,1%, до 1,2 тысячи. Производство автобусов массой более 5 тонн за 8 месяцев снизилось на 37,1% в годовом выражении – до 6 097 штук, в августе – на 21,9%, до 693 штук.
Производство двигателей внутреннего сгорания (ДВС) за 8 месяцев сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 135 тысяч штук, в августе - на 7,7% в годовом выражении, до 17 тысяч.
Производство меди. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Промпроизводство в августе замедлило рост до 0,5%
19:13
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала