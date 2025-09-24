Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России на шесть процентов снизилось производство СПГ - 24.09.2025
В России на шесть процентов снизилось производство СПГ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 20,8 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В августе показатель снизился в месячном выражении на 3,5%, а в годовом упал на 19,4%, составив 2,1 миллиона тонн. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
2025
19:49 24.09.2025
 
В России на шесть процентов снизилось производство СПГ

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 20,8 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В августе показатель снизился в месячном выражении на 3,5%, а в годовом упал на 19,4%, составив 2,1 миллиона тонн.
По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
СМИ: ЕК предложил прекратить покупку СПГ из России к 2026 году
СМИ: ЕК предложил прекратить покупку СПГ из России к 2026 году
Вчера, 14:26
 
