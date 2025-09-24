https://1prime.ru/20250924/rossiya-862734663.html
В России на шесть процентов снизилось производство СПГ
энергетика
газ
росстат
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 20,8 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В августе показатель снизился в месячном выражении на 3,5%, а в годовом упал на 19,4%, составив 2,1 миллиона тонн. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
газ, росстат
