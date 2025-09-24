Россия адаптировалась к санкциям Евросоюза, заявил глава МИД Словакии

https://1prime.ru/20250924/rossiya-862737408.html

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на Генассамблее ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что Россия адаптировалась к санкциям ЕС, а для европейской экономики последствия ограничений очень сильны. "Девятнадцать пакетов санкций ЕС против России ничего не изменили в ее поведении. Они (РФ - ред.) больше сотрудничают с Китаем и другими странами Глобального Юга. Они, вероятно, лучше адаптировались к этой ситуации, чем ЕС. Но реальность воздействия этих санкций на экономику стран ЕС очень сильна", - сказал Бланар.

