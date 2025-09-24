https://1prime.ru/20250924/rossiya-862737408.html
Россия адаптировалась к санкциям Евросоюза, заявил глава МИД Словакии
2025-09-24T20:38+0300
2025-09-24T20:38+0300
2025-09-24T20:38+0300
экономика
мировая экономика
россия
рф
словакия
китай
сергей лавров
ес
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на Генассамблее ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что Россия адаптировалась к санкциям ЕС, а для европейской экономики последствия ограничений очень сильны. "Девятнадцать пакетов санкций ЕС против России ничего не изменили в ее поведении. Они (РФ - ред.) больше сотрудничают с Китаем и другими странами Глобального Юга. Они, вероятно, лучше адаптировались к этой ситуации, чем ЕС. Но реальность воздействия этих санкций на экономику стран ЕС очень сильна", - сказал Бланар.
https://1prime.ru/20250924/peskov-862706700.html
рф
словакия
китай
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, СЛОВАКИЯ, КИТАЙ, Сергей Лавров, ЕС, МИД, ООН
