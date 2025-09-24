Ставка RUONIA 23 сентября снизилась до 16,92%

https://1prime.ru/20250924/ruonia-862710370.html
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 23 сентября, снизилась на 0,04 процентного пункта и составила 16,92%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 528,54 миллиардов рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
