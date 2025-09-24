Российский рынок акций закрылся снижением в среду

https://1prime.ru/20250924/rynok-862731858.html

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 1,27%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,27% - до 2 723,58 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,04%, до 1 074,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,02%, до 1 021,52 пункта.

