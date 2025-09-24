https://1prime.ru/20250924/rynok-862735917.html

Российский рынок акций завершил торги снижением

Российский рынок акций завершил торги снижением - 24.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги снижением

Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением на фоне неблагоприятной геополитической ситуации, следует из данных Московской биржи и... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T20:16+0300

2025-09-24T20:16+0300

2025-09-24T20:16+0300

экономика

рынок

торги

россия

рф

сша

елена кожухова

дональд трамп

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/83297/21/832972172_0:241:3191:2035_1920x0_80_0_0_59af1b3bb1b7a656d5321c2737b00e1a.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением на фоне неблагоприятной геополитической ситуации, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,27%, до 2 723,58 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,04%, до 1 074,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,02%, до 1 021,52 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.11 мск дорожает на 1,98%, до 68,97 доллара за баррель. "На российском рынке акций сегодня прокатилась волна продаж, на минимуме индекс Мосбиржи побывал у 2675 пунктов, затем удалось наверстать большую часть дневных потерь... Позиция президента США Дональда Трампа в отношении РФ, исходя из его последних заявлений, ужесточилась", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Из позитивного можно отметить рост цен на нефть, которая, впрочем, дорожает как раз на опасениях сокращения предложения со стороны российского экспорта, добавил он. Технические индикаторы на дневном графике еще с начала прошлой недели указывали на возможное усиление падающего тренда, отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Магнита" (+5,45%), "ПИКа" (+4,30%), "Самолета" (+4,03%), "Россетей" (+3,59%), "Мечела" (+3,52%). "Акции застройщиков и компаний с высоким уровнем долга в середине недели росли, несмотря на сохранение рисков умеренно жесткой монетарной политики ЦБ РФ в ближайшие месяцы (в том числе паузы в снижении ключевой ставки), о чем говорило в том числе опубликованное сегодня резюме последнего заседания", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения акции "Абрау-Дюрсо" (−1,66%), "Новабев Групп" (−1,28%), "Соллерса" (−0,81%), "Мосэнерго" (−0,75%), "Юнипро" (−0,54%). Прогнозы "Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 сентября – 2675-2825 пунктов", - рассказал Шепелев. В четверг волатильность на рынке, возможно, несколько сократится, но прогнозный торговый диапазон на ближайшие дни пока сохраняется расширенным – 2650-2770 пунктов, сказал Муштаков. "На сегодня назначены переговоры Рубио и Лаврова, которые могут несколько ослабить геополитическую напряженность между РФ и США или же, напротив, подчеркнуть различие в позициях сторон и вызвать новые продажи. Сегодняшнее тестирование индексом Мосбиржи отметки 2700 пунктов подтверждает преобладание нисходящих рисков в акциях", - заключила Кожухова.

https://1prime.ru/20250924/birzha-862734821.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, россия, рф, сша, елена кожухова, дональд трамп, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"