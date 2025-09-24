Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций завершил торги снижением - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/rynok-862735917.html
Российский рынок акций завершил торги снижением
Российский рынок акций завершил торги снижением - 24.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги снижением
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением на фоне неблагоприятной геополитической ситуации, следует из данных Московской биржи и... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T20:16+0300
2025-09-24T20:16+0300
экономика
рынок
торги
россия
рф
сша
елена кожухова
дональд трамп
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/83297/21/832972172_0:241:3191:2035_1920x0_80_0_0_59af1b3bb1b7a656d5321c2737b00e1a.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением на фоне неблагоприятной геополитической ситуации, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,27%, до 2 723,58 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,04%, до 1 074,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,02%, до 1 021,52 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.11 мск дорожает на 1,98%, до 68,97 доллара за баррель. "На российском рынке акций сегодня прокатилась волна продаж, на минимуме индекс Мосбиржи побывал у 2675 пунктов, затем удалось наверстать большую часть дневных потерь... Позиция президента США Дональда Трампа в отношении РФ, исходя из его последних заявлений, ужесточилась", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Из позитивного можно отметить рост цен на нефть, которая, впрочем, дорожает как раз на опасениях сокращения предложения со стороны российского экспорта, добавил он. Технические индикаторы на дневном графике еще с начала прошлой недели указывали на возможное усиление падающего тренда, отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Магнита" (+5,45%), "ПИКа" (+4,30%), "Самолета" (+4,03%), "Россетей" (+3,59%), "Мечела" (+3,52%). "Акции застройщиков и компаний с высоким уровнем долга в середине недели росли, несмотря на сохранение рисков умеренно жесткой монетарной политики ЦБ РФ в ближайшие месяцы (в том числе паузы в снижении ключевой ставки), о чем говорило в том числе опубликованное сегодня резюме последнего заседания", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения акции "Абрау-Дюрсо" (−1,66%), "Новабев Групп" (−1,28%), "Соллерса" (−0,81%), "Мосэнерго" (−0,75%), "Юнипро" (−0,54%). Прогнозы "Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 сентября – 2675-2825 пунктов", - рассказал Шепелев. В четверг волатильность на рынке, возможно, несколько сократится, но прогнозный торговый диапазон на ближайшие дни пока сохраняется расширенным – 2650-2770 пунктов, сказал Муштаков. "На сегодня назначены переговоры Рубио и Лаврова, которые могут несколько ослабить геополитическую напряженность между РФ и США или же, напротив, подчеркнуть различие в позициях сторон и вызвать новые продажи. Сегодняшнее тестирование индексом Мосбиржи отметки 2700 пунктов подтверждает преобладание нисходящих рисков в акциях", - заключила Кожухова.
https://1prime.ru/20250924/birzha-862734821.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83297/21/832972172_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_bda9ed51afad0c56d133dd3e333619b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, россия, рф, сша, елена кожухова, дональд трамп, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, РФ, США, Елена Кожухова, Дональд Трамп, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
20:16 24.09.2025
 
Российский рынок акций завершил торги снижением

Российский рынок акций завершил торги среды снижением

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера
График Японские свечи на мониторе компьютера трейдера - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
График "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением на фоне неблагоприятной геополитической ситуации, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,27%, до 2 723,58 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,04%, до 1 074,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,02%, до 1 021,52 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.11 мск дорожает на 1,98%, до 68,97 доллара за баррель.
"На российском рынке акций сегодня прокатилась волна продаж, на минимуме индекс Мосбиржи побывал у 2675 пунктов, затем удалось наверстать большую часть дневных потерь... Позиция президента США Дональда Трампа в отношении РФ, исходя из его последних заявлений, ужесточилась", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Из позитивного можно отметить рост цен на нефть, которая, впрочем, дорожает как раз на опасениях сокращения предложения со стороны российского экспорта, добавил он.
Технические индикаторы на дневном графике еще с начала прошлой недели указывали на возможное усиление падающего тренда, отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".

Лидеры роста и снижения котировок

В лидерах роста акции "Магнита" (+5,45%), "ПИКа" (+4,30%), "Самолета" (+4,03%), "Россетей" (+3,59%), "Мечела" (+3,52%).
"Акции застройщиков и компаний с высоким уровнем долга в середине недели росли, несмотря на сохранение рисков умеренно жесткой монетарной политики ЦБ РФ в ближайшие месяцы (в том числе паузы в снижении ключевой ставки), о чем говорило в том числе опубликованное сегодня резюме последнего заседания", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах снижения акции "Абрау-Дюрсо" (−1,66%), "Новабев Групп" (−1,28%), "Соллерса" (−0,81%), "Мосэнерго" (−0,75%), "Юнипро" (−0,54%).

Прогнозы

"Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 сентября – 2675-2825 пунктов", - рассказал Шепелев.
В четверг волатильность на рынке, возможно, несколько сократится, но прогнозный торговый диапазон на ближайшие дни пока сохраняется расширенным – 2650-2770 пунктов, сказал Муштаков.
"На сегодня назначены переговоры Рубио и Лаврова, которые могут несколько ослабить геополитическую напряженность между РФ и США или же, напротив, подчеркнуть различие в позициях сторон и вызвать новые продажи. Сегодняшнее тестирование индексом Мосбиржи отметки 2700 пунктов подтверждает преобладание нисходящих рисков в акциях", - заключила Кожухова.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе
19:54
 
ЭкономикаРынокТоргиРОССИЯРФСШАЕлена КожуховаДональд ТрампМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала