РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на российских вокзалах - 24.09.2025
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на российских вокзалах
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на российских вокзалах - 24.09.2025, ПРАЙМ
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на российских вокзалах
РЖД видят рост спроса на капсулы для сна на вокзалах и продолжают устанавливать их в городах России, сообщила компания. | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. РЖД видят рост спроса на капсулы для сна на вокзалах и продолжают устанавливать их в городах России, сообщила компания. "Расширяем географию сервиса – до конца месяца капсулы станут доступны посетителям вокзала Оренбург. Это уже третий город, где с начала года появились капсулы для сна (после Воронежа и Новокузнецка)", - говорится в сообщении РЖД. Капсулы для сна есть на вокзалах Москвы (Восточный, Казанский и Курский), Адлера, Волгограда, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Уфы, Красноярска, Барнаула и Новосибирска. "С января по август текущего года сервисом воспользовались более 33 тысяч человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении. Каждая капсула оснащена USB-розеткой для зарядки мобильных устройств, шумоизоляционными жалюзи и отделением для хранения багажа. В стоимость услуги также включён комплект одноразового постельного белья. Арендовать капсулу можно на один час или на несколько. Допустимо размещение родителя с ребёнком в возрасте до 6 лет.
17:59 24.09.2025
 
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на российских вокзалах

РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на вокзалах РФ на фоне роста спроса

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. РЖД видят рост спроса на капсулы для сна на вокзалах и продолжают устанавливать их в городах России, сообщила компания.
"Расширяем географию сервиса – до конца месяца капсулы станут доступны посетителям вокзала Оренбург. Это уже третий город, где с начала года появились капсулы для сна (после Воронежа и Новокузнецка)", - говорится в сообщении РЖД.
Капсулы для сна есть на вокзалах Москвы (Восточный, Казанский и Курский), Адлера, Волгограда, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Уфы, Красноярска, Барнаула и Новосибирска.
"С января по август текущего года сервисом воспользовались более 33 тысяч человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении.
Каждая капсула оснащена USB-розеткой для зарядки мобильных устройств, шумоизоляционными жалюзи и отделением для хранения багажа. В стоимость услуги также включён комплект одноразового постельного белья.
Арендовать капсулу можно на один час или на несколько. Допустимо размещение родителя с ребёнком в возрасте до 6 лет.
