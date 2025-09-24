https://1prime.ru/20250924/rzhd-862726913.html
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на российских вокзалах
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на российских вокзалах - 24.09.2025, ПРАЙМ
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на российских вокзалах
РЖД видят рост спроса на капсулы для сна на вокзалах и продолжают устанавливать их в городах России, сообщила компания. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T17:59+0300
2025-09-24T17:59+0300
2025-09-24T17:59+0300
ржд
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/46/840754664_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_0ec5ddceb5486f58102ad0c09a2e153c.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. РЖД видят рост спроса на капсулы для сна на вокзалах и продолжают устанавливать их в городах России, сообщила компания. "Расширяем географию сервиса – до конца месяца капсулы станут доступны посетителям вокзала Оренбург. Это уже третий город, где с начала года появились капсулы для сна (после Воронежа и Новокузнецка)", - говорится в сообщении РЖД. Капсулы для сна есть на вокзалах Москвы (Восточный, Казанский и Курский), Адлера, Волгограда, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Уфы, Красноярска, Барнаула и Новосибирска. "С января по август текущего года сервисом воспользовались более 33 тысяч человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении. Каждая капсула оснащена USB-розеткой для зарядки мобильных устройств, шумоизоляционными жалюзи и отделением для хранения багажа. В стоимость услуги также включён комплект одноразового постельного белья. Арендовать капсулу можно на один час или на несколько. Допустимо размещение родителя с ребёнком в возрасте до 6 лет.
https://1prime.ru/20250906/rzhd-861897159.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/46/840754664_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3916f70a351cc2c75d1a999f1b23fc27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, бизнес, общество
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на российских вокзалах
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на вокзалах РФ на фоне роста спроса
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. РЖД видят рост спроса на капсулы для сна на вокзалах и продолжают устанавливать их в городах России, сообщила компания.
"Расширяем географию сервиса – до конца месяца капсулы станут доступны посетителям вокзала Оренбург. Это уже третий город, где с начала года появились капсулы для сна (после Воронежа и Новокузнецка)", - говорится в сообщении РЖД.
Капсулы для сна есть на вокзалах Москвы (Восточный, Казанский и Курский), Адлера, Волгограда, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Уфы, Красноярска, Барнаула и Новосибирска.
"С января по август текущего года сервисом воспользовались более 33 тысяч человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении.
Каждая капсула оснащена USB-розеткой для зарядки мобильных устройств, шумоизоляционными жалюзи и отделением для хранения багажа. В стоимость услуги также включён комплект одноразового постельного белья.
Арендовать капсулу можно на один час или на несколько. Допустимо размещение родителя с ребёнком в возрасте до 6 лет.
РЖД начнут сварку рельсов для будущей ВСМ 10 сентября