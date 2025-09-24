https://1prime.ru/20250924/rzhd-862726913.html

РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на российских вокзалах

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. РЖД видят рост спроса на капсулы для сна на вокзалах и продолжают устанавливать их в городах России, сообщила компания. "Расширяем географию сервиса – до конца месяца капсулы станут доступны посетителям вокзала Оренбург. Это уже третий город, где с начала года появились капсулы для сна (после Воронежа и Новокузнецка)", - говорится в сообщении РЖД. Капсулы для сна есть на вокзалах Москвы (Восточный, Казанский и Курский), Адлера, Волгограда, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Уфы, Красноярска, Барнаула и Новосибирска. "С января по август текущего года сервисом воспользовались более 33 тысяч человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении. Каждая капсула оснащена USB-розеткой для зарядки мобильных устройств, шумоизоляционными жалюзи и отделением для хранения багажа. В стоимость услуги также включён комплект одноразового постельного белья. Арендовать капсулу можно на один час или на несколько. Допустимо размещение родителя с ребёнком в возрасте до 6 лет.

