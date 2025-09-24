Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На частных АЗС Сахалина фиксируют снижение запасов топлива - 24.09.2025, ПРАЙМ
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – ПРАЙМ. Отдельные случаи снижения запасов топлива фиксируются на независимых частных АЗС Сахалина, заявил РИА Новости глава регионального министерства энергетики Дмитрий Куварин. "Ситуация на частных АЗС вызвана высоким сезонным спросом на бензин и дизтопливо и долгим транспортным плечом поставок. При этом замечу, что на автозаправочных станциях сети ООО "ННК-Сахалиннефтепродукт" перебоев с топливом не отмечается", - рассказал собеседник агентства. По словам министра, поставки дополнительного объема топлива в регион ожидаются уже 25 сентября. Как только он поступит, горючее появится в продаже на частных независимых сетях АЗС. "Правительство Сахалинской области предпринимает все возможные меры для ускорения поставок топлива, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение им автовладельцев в муниципальных образованиях региона", - отметил глава минэнерго.
2025
06:37 24.09.2025
 
