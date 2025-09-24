Экономист Сакс заявил, что Трампа шатает в вопросе Украины

https://1prime.ru/20250924/saks-862726266.html

ООН, 24 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости, что американский лидер не очень стабилен, его "шатает из стороны в сторону". Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина могла бы вернуть "свою страну в ее первоначальном виде" и, "кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". "Трамп не очень осведомлен, не очень умен, не очень стабилен, и поэтому его шатает из стороны в сторону", - сообщил он агентству на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя последние заявления главы Белого дома. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.

