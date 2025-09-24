Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист Сакс заявил, что Путин был прав в одной детали о президентах США - 24.09.2025
Политика
Экономист Сакс заявил, что Путин был прав в одной детали о президентах США
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин был прав, когда заявил, что президенты США приходят с идеями, а потом им объясняют, что делать, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя последние заявления главы Белого дома по Украине. "Фундаментально президент Путин прав, когда сказал в интервью Le Figaro в 2017 году, что президенты (США - ред.) приходят к власти с идеями, а затем вскоре люди в черных или серых костюмах с портфелями и синими галстуками, как он отметил, приходят и рассказывают им, как устроен мир", - сказал он агентству на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Согласно тексту интервью Путина, опубликованному на сайте президента РФ, полный комментарий главы российского государства звучал следующим образом: "Я уже общался с тремя президентами США. Они приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Из-за сильной бюрократии. Когда человека избирают, у него могут быть какие-то идеи. Потом появляются люди с портфелями, хорошо одетые, в темных костюмах, как у меня, только с красным галстуком, потому что они носят черные или темно-синие. Эти люди начинают объяснять, как все делается. И мгновенно все меняется. Так происходит с каждой администрацией". Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. -0-
17:58 24.09.2025
 
Экономист Сакс заявил, что Путин был прав в одной детали о президентах США

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин был прав, когда заявил, что президенты США приходят с идеями, а потом им объясняют, что делать, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя последние заявления главы Белого дома по Украине.
"Фундаментально президент Путин прав, когда сказал в интервью Le Figaro в 2017 году, что президенты (США - ред.) приходят к власти с идеями, а затем вскоре люди в черных или серых костюмах с портфелями и синими галстуками, как он отметил, приходят и рассказывают им, как устроен мир", - сказал он агентству на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Согласно тексту интервью Путина, опубликованному на сайте президента РФ, полный комментарий главы российского государства звучал следующим образом: "Я уже общался с тремя президентами США. Они приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Из-за сильной бюрократии. Когда человека избирают, у него могут быть какие-то идеи. Потом появляются люди с портфелями, хорошо одетые, в темных костюмах, как у меня, только с красным галстуком, потому что они носят черные или темно-синие. Эти люди начинают объяснять, как все делается. И мгновенно все меняется. Так происходит с каждой администрацией".
Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. -0-
