Как будет развиваться рынок металлоконструкций в России

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сегодня рынок металлоконструкций находится в непростом положении. Ключевая ставка напрямую определяет рентабельность бизнеса: если рентабельность ниже ставки, то предпринимателю зачастую выгоднее держать средства на депозите или направлять их в другие инвестиционные инструменты. Строительство же всегда требует долгосрочных вложений и высокого уровня уверенности.Малый бизнес практически прекратил инвестиции — мелкие склады и торговые объекты почти не строятся. Средние компании (проекты от 10 тыс. кв. м) также в большинстве своём, исключая монстров, типа ВБ, находятся на паузе. Наибольшая активность сегодня сохраняется в сегментах, где инвестиции невозможно отложить: это металлургия, нефтегаз, энергетика. Если, например, в металлургии приходит срок замены коксохимической батареи, остановка инвестиций невозможна, иначе встанет производство. Аналогично в нефтегазе и энергетике — это сферы, где поддержка государства и технологическая необходимость диктуют развитие. Таким образом, основным драйвером остаётся крупная промышленность — сегмент, и ранее сложный, а сегодня ставший ещё более требовательным.Что касается перспектив, мы видим значительный отложенный спрос — как со стороны среднего и малого бизнеса, так и в сегменте складской недвижимости. Сегодня ключевая ставка сдерживает эти проекты, но как только ситуация изменится, рынок может резко активизироваться. В определённый момент накопившийся спрос может привести к перегрузке производственных мощностей: заводы начнут выбирать, какие заказы брать, а какие откладывать. Это способно изменить баланс сил на рынке в сторону исполнителей.О трансформации рынкаСейчас рынок металлоконструкций выглядит хаотично: заказ распределяется заказчиком между исполнителями, без понимания их реальных возможностей и компетенций, поэтому часть конструкций успевают изготовить, часть нет, на монтаже часто выясняется, что детали не подходят друг к другу. Сегодня мы меняем эти правила. Наша модель предполагает своевременную поставку конструкций строго в логике монтажа: если нужны колонны — значит, первыми приезжают колонны, а фермы доставляются позже, когда они действительно нужны. Здание растёт последовательно в логике монтажа — как и должно быть.Рынок постепенно понимает преимущества такого подхода. Заказчики видят, что с нами объекты сдаются в срок, и доверяют нам управление процессом целиком. Это меняет культуру: хаотичные поставки, пересорт, отсутствие логистики и контроля качества уходят в прошлое. Мы называем это "культурные тонны" металлоконструкций — когда заказчик получает не только продукцию, но и прозрачный, предсказуемый результат. Чем больше таких тонн на рынке, тем он чище, прозрачнее и стабильнее. Сейчас рынок больше напоминает "багровую лужу", но наша цель — превратить его в "голубой океан", где конкуренция строится на профессионализме и прозрачности.Тенденции в отрасли металлоконструкцийГлавный тренд ближайших лет — органический рост потребления металла и металлоконструкций в России. Мы оцениваем, что в течение двух-трех лет рынок будет развиваться именно в этом формате: без резких скачков, но и без серьёзных спадов, при условии, что макроэкономическая ситуация не ухудшится.Что касается инноваций, сейчас уникальное время: компания, обладающая уникальными компетенциями, может закрепить за собой статус лидера за счёт цифровизации и новых подходов к проектированию и производству. Речь идёт не просто о классическом "сварить балку с балкой", а о принципиально ином распределённом подходе. Мы делим конструкции на элементы — балки, колонны, фермы — и передаём их в производство сети партнёрских заводов ЗМК. Это позволяет изготавливать металлоконструкции быстрее, эффективнее и дешевле, чем в традиционной модели. Такой формат мы внедрили первыми в России, и сегодня многие компании пытаются повторить наш опыт. Мы понимаем, что со временем модель распространится, и это изменит отрасль, формируя новую производственную реальность.В ритме современного спросаСтарые модели масштабирования в отрасли уже не работают — они слишком медленные и неповоротливые. Мир строительства ускоряется: заказчик больше не готов ждать год на проектирование и ещё год на прохождение экспертизы. Если нужно начинать стройку через три месяца, мы готовы обеспечить этот результат. Это и есть наша конкурентная ниша — работать в ритме современного спроса.Закрепить рынок за собой можно лишь на время. Мы реалисты и понимаем: наша бизнес-модель пока уникальна, но рано или поздно её начнут повторять. Однако повторить — не значит сразу конкурировать на равных. Компетенции, доверие заказчиков и репутация — это активы, которые формируются годами. Компания, которая попытается копировать нас, неизбежно будет тратить время и ресурсы на то, чтобы доказать рынку свою состоятельность. На данный момент мы не видим прямых аналогов в России, но это вопрос времени. Поэтому мы сознательно держим фокус на том, чтобы быть всегда на 2–3 шага впереди.Для нас лидерство — это не монополия, а постоянное движение. Рынок металлоконструкций конкурентный, и именно конкуренция формирует среду развития. Наша задача — менять правила игры, делая рынок более цивилизованным. Сегодня, к сожалению, всё ещё встречаются ситуации, когда компания без ресурсов и компетенций берёт на себя заказ на 5 тысяч тонн МК, получает аванс и исчезает. Мы считаем, что это недопустимо. Миссия Evraz Steel Building — формировать новый стандарт отрасли: профессионализм, скорость, качество, открытость и честность. Это те принципы, которые мы хотим закрепить как норму. Только в такой среде возможно здоровое развитие рынка, а сильные игроки смогут делить его между собой на равных.Единая цепочка: от чертежа до готовой металлоконструкцииСила Evraz Steel Building — в том, что все ключевые процессы сосредоточены внутри компании. У нас есть собственные подразделения проектирования, которые разрабатывают чертежи. Инженерная подготовка анализирует их и предлагает оптимальные технологические решения. Отдел снабжения самостоятельно обеспечивает поставки металлопроката. А заводам остаётся главное — сварка и покраска. Мы берём на себя то, что обычно дробится между несколькими компаниями, и тем самым серьёзно упрощаем жизнь нашим производственным партнёрам.Для заказчика это выглядит ещё проще: он передаёт нам чертежи стадии КМ, а дальше подключается только на этапе приёмки готовых конструкций. Всё остальное — разработка КМД, логистика, координация — полностью закрывает Evraz Steel Building. Все внутренние подразделения работают синхронно, процессы выстроены как единый механизм. В итоге заказчик получает не головную боль с множеством подрядчиков, а готовый продукт — качественные металлоконструкции по оптимальной цене.Быстрее остальныхИнтеграция процессов даёт ощутимый результат: в среднем сроки проектов сокращаются на 30%. Так, в Верхней Салде мы выполнили инжиниринг и поставку металлоконструкций для литейного цеха с автоматизированными линиями и цеха механической обработки — всего 3 650 тонн. Проект имеет стратегическое значение для автокомпонентной отрасли России, и благодаря одностадийному проектированию (КМ и КМД разрабатывались параллельно) сроки удалось сократить на 60%.Другой пример — проект для Новочеркасской ГРЭС. Здесь поставка шла параллельно с разработкой документации. Мы также применили одностадийное проектирование, что позволило начать поставки уже в первый месяц после подписания договора. Над проектом работала собственная команда из 14 проектировщиков, подготовившая за 6 месяцев полный пакет документации на 6 400 тонн металлоконструкций. Каждый такой кейс подтверждает: оптимизация процессов — не теория, а реальный инструмент, позволяющий нашим заказчикам запускать проекты быстрее и увереннее.Будущее за распределённым бизнесомВ Европе и США производство металлоконструкций устроено иначе: заводы выполняют только часть цепочки — например, сварку и окраску, а заготовка делается сервисными металлоцентрами (СМЦ). В России с конца 90-х культура СМЦ появилась, но не получила широкого распространения. Большинство заводов металлоконструкций пытаются самостоятельно содержать заготовительные участки, что удлиняет процессы и увеличивает затраты. Мы убеждены, что рынок со временем придёт к распределённой модели, где в производственной цепочке будут не один, а несколько бизнесов: СМЦ (заготовка), сварочно-зачистной участок (ЗМК) и малярное производство. Такое разделение позволит выпускать более качественные металлоконструкции, быстрее и эффективнее.У Evraz Steel Building уже сегодня есть ключевые преимущества: распределённое производство по всей стране; одностадийное проектирование; цифровая платформа, позволяющая ускорять процессы; крупнейшая в России партнёрская сеть из 150+ заводов-изготовителей. В 2026 году мы планируем создать и самую большую партнёрскую сеть проектировщиков. В нашей отрасли побеждает тот, кто первым выпускает рабочие чертежи и может сразу обеспечить их производство. У большинства компаний эти процессы разорваны, а у нас выстроены в единую систему. Наше ноу-хау позволяет работать быстрее всех на рынке. Поэтому пять принципов Evraz Steel Building звучат просто: профессионализм, скорость, качество, открытость и честность. Именно на них мы строим свой успех и лидерство.Evraz Steel Building – часть экосистемы стального строительства ЕВРАЗа с сильной корпоративной культурой. Также у нас синхронизировано взаимодействие внутри нашей экосистемы, например, балка ЕВРАЗ НТМК, СМЦ ЕВРАЗ Маркета. Сегодня мы активно способствуем развитию культуры в отрасли: обучаем персонал, помогаем наладить процессы, поддерживаем модернизацию оборудования. Если нужно поставить руку маляру — поставим, если нужно научить сварщика — научим, если не хватает станков — поможем закупить новые. Это вклад в будущее рынка и путь к системному росту качества.Автор - заместитель генерального директора Evraz Steel Building по взаимодействию с рынком металлоконструкций Евгений Самарин

