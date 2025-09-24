Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет авиакомпании "Россия" был поврежден при подготовке к вылету - 24.09.2025
Самолет авиакомпании "Россия" был поврежден при подготовке к вылету
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с другим судном, сообщила пресс-служба перевозчика. Данный рейс должен был вылететь из аэропорта "Шереметьево", говорится на сайте аэропорта. "При подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург на рулежной дорожке, по предварительным данным, самолет другой авиакомпании произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна, что привело к повреждению", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас проводится осмотр воздушного судна техническими службами. Пассажиры были высажены в здание аэропорта, а в 23.08 мск началась посадка на рейс в Санкт-Петербург на резервный самолет.
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, аэропорт Шереметьево
23:57 24.09.2025 (обновлено: 23:59 24.09.2025)
 
Самолет авиакомпании "Россия" был поврежден при подготовке к вылету

Самолет авиакомпании "Россия" был поврежден при подготовке к вылету из Шереметьево

Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с другим судном, сообщила пресс-служба перевозчика.
Данный рейс должен был вылететь из аэропорта "Шереметьево", говорится на сайте аэропорта.
"При подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург на рулежной дорожке, по предварительным данным, самолет другой авиакомпании произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна, что привело к повреждению", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас проводится осмотр воздушного судна техническими службами.
Пассажиры были высажены в здание аэропорта, а в 23.08 мск началась посадка на рейс в Санкт-Петербург на резервный самолет.
