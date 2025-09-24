https://1prime.ru/20250924/samolet-862747074.html
Самолет авиакомпании "Россия" был поврежден при подготовке к вылету
Самолет авиакомпании "Россия" был поврежден при подготовке к вылету - 24.09.2025, ПРАЙМ
Самолет авиакомпании "Россия" был поврежден при подготовке к вылету
Самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с другим судном, сообщила | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T23:57+0300
2025-09-24T23:57+0300
2025-09-24T23:59+0300
происшествия
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/70/841397089_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_77eda4be46bf6ea96d3cab11581a6db2.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с другим судном, сообщила пресс-служба перевозчика. Данный рейс должен был вылететь из аэропорта "Шереметьево", говорится на сайте аэропорта. "При подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург на рулежной дорожке, по предварительным данным, самолет другой авиакомпании произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна, что привело к повреждению", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас проводится осмотр воздушного судна техническими службами. Пассажиры были высажены в здание аэропорта, а в 23.08 мск началась посадка на рейс в Санкт-Петербург на резервный самолет.
https://1prime.ru/20250924/avia-862743786.html
санкт-петербург
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/70/841397089_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_a3e6d13d71be6815541b0d82d1dc0369.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург, москва, аэропорт шереметьево
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, аэропорт Шереметьево
Самолет авиакомпании "Россия" был поврежден при подготовке к вылету
Самолет авиакомпании "Россия" был поврежден при подготовке к вылету из Шереметьево