Решетников рассказал о режиме работы самозанятых до 2028 года

2025-09-24T12:47+0300

россия

максим решетников

самозанятые

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства РФ, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. "Еще раз хочу подчеркнуть, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства", - сказал он, выступая в Совете Федерации "Но это не отменяет ответственности работодателей, которые вместо работы, которая должна выполняться по трудовым отношениям, пытаются использовать эту мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых", - добавил он. По словам министра, Минтруд и Роструд сейчас готовят необходимые меры для решения этой проблемы.

россия, максим решетников, самозанятые