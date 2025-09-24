Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал о режиме работы самозанятых до 2028 года - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250924/samozanyatye-862706130.html
Решетников рассказал о режиме работы самозанятых до 2028 года
Решетников рассказал о режиме работы самозанятых до 2028 года - 24.09.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал о режиме работы самозанятых до 2028 года
Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства РФ, заявил министр экономического развития России... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T12:47+0300
2025-09-24T12:47+0300
россия
максим решетников
самозанятые
https://cdnn.1prime.ru/img/83340/49/833404912_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_8af7200b988d1f589ca0ff1de4ecfc14.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства РФ, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. "Еще раз хочу подчеркнуть, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства", - сказал он, выступая в Совете Федерации "Но это не отменяет ответственности работодателей, которые вместо работы, которая должна выполняться по трудовым отношениям, пытаются использовать эту мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых", - добавил он. По словам министра, Минтруд и Роструд сейчас готовят необходимые меры для решения этой проблемы.
https://1prime.ru/20250924/stavka-862704557.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83340/49/833404912_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_74d351610239891e14637a3bcf35c529.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, максим решетников, самозанятые
РОССИЯ, Максим Решетников, самозанятые
12:47 24.09.2025
 
Решетников рассказал о режиме работы самозанятых до 2028 года

Решетников: изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДистанционная работа
Дистанционная работа - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Дистанционная работа. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства РФ, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства", - сказал он, выступая в Совете Федерации
"Но это не отменяет ответственности работодателей, которые вместо работы, которая должна выполняться по трудовым отношениям, пытаются использовать эту мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых", - добавил он.
По словам министра, Минтруд и Роструд сейчас готовят необходимые меры для решения этой проблемы.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Решетников рассказал, как ЦБ принимает решения по ключевой ставке
12:04
 
РОССИЯМаксим Решетниковсамозанятые
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала