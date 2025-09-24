https://1prime.ru/20250924/sberbank-862699226.html

Сбербанк опроверг информацию о выпуске собственных дронов

Сбербанк опроверг информацию о выпуске собственных дронов - 24.09.2025, ПРАЙМ

Сбербанк опроверг информацию о выпуске собственных дронов

Сбербанк не планирует создавать собственные дроны, при этом банк развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике,... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T10:27+0300

2025-09-24T10:27+0300

2025-09-24T10:27+0300

сбербанк

банки

бизнес

дроны

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сбербанк не планирует создавать собственные дроны, при этом банк развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее в СМИ появилась информация, что "Сбер" планирует создавать собственные дроны. "Данная информация не соответствует действительности. При этом "Сбер" действительно развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике", - сообщили в пресс-службе банка.

https://1prime.ru/20250918/sber-862442715.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, банки, бизнес, дроны