Сбербанк опроверг информацию о выпуске собственных дронов
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сбербанк не планирует создавать собственные дроны, при этом банк развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее в СМИ появилась информация, что "Сбер" планирует создавать собственные дроны. "Данная информация не соответствует действительности. При этом "Сбер" действительно развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике", - сообщили в пресс-службе банка.
