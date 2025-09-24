Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк опроверг информацию о выпуске собственных дронов - 24.09.2025, ПРАЙМ
Сбербанк опроверг информацию о выпуске собственных дронов
Сбербанк опроверг информацию о выпуске собственных дронов - 24.09.2025, ПРАЙМ
Сбербанк опроверг информацию о выпуске собственных дронов
Сбербанк не планирует создавать собственные дроны, при этом банк развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике,... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T10:27+0300
2025-09-24T10:27+0300
сбербанк
банки
бизнес
дроны
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сбербанк не планирует создавать собственные дроны, при этом банк развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее в СМИ появилась информация, что "Сбер" планирует создавать собственные дроны. "Данная информация не соответствует действительности. При этом "Сбер" действительно развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике", - сообщили в пресс-службе банка.
сбербанк, банки, бизнес, дроны
Сбербанк, Банки, Бизнес, дроны
10:27 24.09.2025
 
Сбербанк опроверг информацию о выпуске собственных дронов

Сбербанк заявил, что не планирует создавать собственные дроны

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Сбер
Сбер. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сбербанк не планирует создавать собственные дроны, при этом банк развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Сбер" планирует создавать собственные дроны.
"Данная информация не соответствует действительности. При этом "Сбер" действительно развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике", - сообщили в пресс-службе банка.
Сбербанк.
В Сбербанке оценили эффект от применения ИИ в работе с долгами
18 сентября, 14:27
 
Сбербанк Банки Бизнес дроны
 
 
