Лучше доллара. В России появился новый инструмент сбережения

2025-09-24

2025-09-24T05:05+0300

2025-09-24T05:05+0300

МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Доллар по-прежнему остаётся крупнейшей резервной валютой и важнейшим элементом мировой финансовой системы, однако его статус валюты-убежища постепенно ослабевает. Причина в том, что к фундаментальным экономическим слабостям США — высоким бюджетным и торговым дефицитам, росту госдолга и инфляционным колебаниям — добавились институциональные риски: давление на независимость ФРС, непредсказуемость бюджетной политики и снижение доверия к американской финансовой модели. Всё это подрывает то доверие, которое долгие десятилетия делало доллар символом стабильности.Геополитический фактор усиливает этот процесс. Санкции, заморозка активов, использование доллара и системы SWIFT как инструмента давления подтолкнули многие страны к поиску альтернативных расчётных механизмов и к росту спроса на золото. Таким образом, сама логика "безопасного убежища" оказывается под вопросом: актив, зависимый от политической воли одного государства, не может оставаться абсолютно надёжным для всех.Тем не менее, доллар остаётся незаменимым в силу масштабов рынка, глубины ликвидности и отсутствия полноценной альтернативы. Но его монополия на роль убежища размывается, и в будущем всё большую конкуренцию ему будут составлять золото, юань и другие инструменты, не связанные напрямую с политическими рисками США. Мир переходит от безусловного доминирования доллара к многополярной валютной архитектуре, где доверие распределяется более дифференцированно.Закат "золотой эпохи" доллараХранение сбережений исключительно в долларах сегодня сопряжено с растущими рисками: эта валюта сохраняет глобальное значение, но уже не гарантирует абсолютной защиты капитала. Санкции, ограничения на оборот наличности, колебания курса и возможные изменения в политике США делают доллар менее предсказуемым инструментом. Поэтому подход к нему должен быть прагматичным: он может оставаться частью портфеля, но уже не как единственная "тихая гавань", а как один из элементов в более широком наборе активов.Рациональное решение — диверсификация. На практике это означает распределение накоплений между разными валютами, в том числе "дружественными" для России, а также в активах, не зависящих от политической воли отдельных государств. Традиционным защитным инструментом остаётся золото: в условиях валютной турбулентности его цена показывает устойчивый рост. К золоту можно добавить другие материальные активы — например, инвестиционные драгоценные камни или недвижимость, которые менее подвержены рискам заморозки.Таким образом, стратегия сводится не к паническому уходу из доллара, а к выстраиванию более сбалансированной корзины сбережений. Доллар может использоваться как ликвидная часть резервов, но долгосрочную сохранность капитала лучше обеспечивать через комбинацию разных валют и реальных активов. Это снижает зависимость от решений США и формирует более устойчивую финансовую защиту в условиях изменяющегося мирового порядка.Если сбережения уже находятся в долларах, оптимально не держать их "под подушкой", а постепенно переводить часть в более устойчивые активы — золото, юань, недвижимость, ПИФы (для более опытных инвесторов — акции и облигации), а также в рубли для инвестиций. При этом доллары разумно сохранить как ликвидный резерв и использовать для конвертации или инвестиций, пока они остаются обращаемыми.Главный конкурент отстаетЕвро долго рассматривался как главный конкурент доллара, но его устойчивость тоже ограничена. Первое, что следует отметить — ключевой риск связан с фрагментарностью еврозоны: экономическая и долговая нагрузка распределена неравномерно, южные страны несут хронические дефициты и высокую задолженность, а Германия и северные экономики настаивают на жёсткой бюджетной дисциплине. Это создаёт постоянные политические трения, которые подрывают доверие к евро как к единому "убежищу".Второй фактор — энергетическая и геополитическая уязвимость ЕС. Санкционная политика, зависимость от внешних поставщиков энергоресурсов, слабая автономия в военной и стратегической сферах делают евро чувствительным к кризисам вокруг России, Ближнего Востока и Китая.И наконец, в отличие от доллара, евро не обладает такой же глубиной финансовых рынков и глобальной ликвидностью, а значит, в стрессовых ситуациях его возможности как резервной валюты ограничены. Всё это не отменяет роли евро в мировой системе, но делает его инструментом с более высокими региональными рисками и меньшей универсальностью по сравнению с долларом.Выгодная альтернативаДля России сейчас формируется многокомпонентный набор альтернатив доллару и евро. На валютном уровне это расчёты в юанях, дирхамах ОАЭ, индийских рупиях и тенге: они обеспечивают торговлю с ключевыми партнёрами и постепенно становятся рабочими инструментами для бизнеса и резервов. На уровне защитных активов ключевую роль играет золото — спрос на него стабильно растёт, а Банк России наращивает золотые резервы как независимый от санкций и обесценивания инструмент. Внутренний рынок дополняют государственные облигации (ОФЗ), которые дают предсказуемый доход и поддерживаются Минфином и ЦБ, различные ПИФы, а также банковские вклады в рублях, где доходность выше официальной инфляции за счёт политики высоких ставок (вклады всё ещё привлекательны, даже под 15% годовых).К этому набору добавляются и сравнительно новые направления. Отмена НДС на инвестиционные драгоценные камни делает алмазы и бриллианты дополнительным способом сохранения капитала. Для более рискованных инвесторов остаётся рынок корпоративных облигаций и акций в стратегических отраслях, но здесь влияние геополитики выше. В перспективе возможна роль цифрового рубля как инструмента внутренних расчётов и накоплений, хотя пока он находится в стадии тестирования.Итог таков: в России уже сложился контур диверсификации — "твёрдые" активы (золото, драгоценные камни), недвижимость, ПИФы, "дружественные" валюты для расчётов, государственные облигации для доходности и рубль для текущих операций. Это не снимает всех рисков, но формирует более устойчивую систему сбережений, менее зависимую от Запада и от доллара.Автор - Алексей Лерон, независимый финансовый-экономический эксперт, кандидат экономических наук

